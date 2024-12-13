HeyGen steigert die Effizienz von Unternehmensschulungsvideos erheblich, indem es eine optimierte Videoerstellung bietet. Mit Funktionen wie Vorlagen, Branding-Kontrollen und einfachen Exportoptionen ermöglicht HeyGen es Organisationen, schnell konsistente Schulungsvideos für Mitarbeiter zu produzieren und zu teilen, um groß angelegte Lernreisen zu unterstützen und Teams auf dem neuesten Stand zu halten.