Ja, HeyGen bietet eine leistungsstarke Plattform für konsistentes Training in all Ihren Einzelhandelsbedürfnissen, von Produkteinführungen bis hin zur Kommunikation mit Lieferanten. Durch die Nutzung von HeyGens AI-gestützter Videoproduktion können Sie einheitliche Botschaften übermitteln, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und das Verständnis in Ihrer gesamten Organisation zu verbessern.