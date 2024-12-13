Erstellen Sie Anleitungen für Regaletiketten: Schnell & Ansprechend

Vereinfachen Sie komplexe Prozesse und sorgen Sie für konsistentes Training mit ansprechenden Videos, die HeyGens AI-Avatare nutzen.

533/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Einzelhandelsmitarbeiter, das den effizienten Prozess der Regaletikettierung einschließlich der Durchführung von Bulk-Matching-Updates demonstriert. Das Video sollte einen dynamischen und effizienten visuellen Stil mit schnellen Schnitten zeigen, die wichtige Aktionen demonstrieren, unterstützt von einer lebhaften Stimme, um konsistentes Training zu fördern. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Inhaltserstellung und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen, um die Markenbeständigkeit zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine umfassende 2-minütige technische Anleitung für erfahrene ESL-Administratoren und technische Support-Teams, die sich auf erweiterte Funktionen wie das Binden von Tags an SKU und die Optimierung der Etikettenaktualisierungsrate konzentriert. Visuell sollte das Video sehr detailliert sein, technische Diagramme und klare Bildschirmfreigaben einbeziehen, begleitet von einer autoritativen und präzisen Sprachgenerierung, um das Verständnis zu verbessern. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Konzepte effektiv zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an das Einzelhandelsmanagement richtet und die Vorteile der Verwendung von Videos zur Erstellung von Anleitungen für Regaletiketten für ihre Teams hervorhebt, wobei klare Kommunikation betont wird. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein und professionelle Beispiele für effektives Videotraining zeigen, gepaart mit einer motivierenden und klaren Stimme. Dieses Video sollte für verschiedene Plattformen optimiert werden, indem das Seitenverhältnis angepasst und Exporte durchgeführt werden, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Anleitungen für Regaletiketten erstellt

Produzieren Sie schnell klare, ansprechende Anleitungsvideos für Ihre elektronischen Regaletiketten (ESLs), um das Einzelhandelstraining zu optimieren und das Verständnis in Ihrem Team zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu nutzen. Dies sorgt für eine konsistente Grundlage zur Erklärung des Regaletikettierungsprozesses.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verbessern Sie Klarheit und Engagement, indem Sie einen professionellen AI-Avatar auswählen, der Ihre Anweisungen erzählt. Unsere AI-Avatare bieten ein konsistentes und freundliches Gesicht für Ihre Anleitungen zu elektronischen Regaletiketten.
3
Step 3
Mit Details verbessern
Fügen Sie Ihren Videos automatische Untertitel hinzu und integrieren Sie Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos, um Klarheit und Zugänglichkeit zu erhöhen. Dies verbessert das Verständnis und macht Ihre Anleitungsvideos effektiver.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie es im bevorzugten Seitenverhältnis generieren. Dies ermöglicht eine einfache Verteilung und konsistentes Training auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Verfahren

.

Verwandeln Sie komplizierte Anleitungen zur Regaletikettierung in klare, ansprechende Videos, die komplexe betriebliche Prozesse für alle Mitarbeiter leicht verständlich und nachvollziehbar machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Anleitungsvideos für elektronische Regaletiketten helfen?

HeyGen nutzt AI-Avatare, um die Erstellung klarer, ansprechender Anleitungsvideos speziell für elektronische Regaletiketten zu vereinfachen. Dies vereinfacht den oft komplexen Prozess der Regaletikettierung und sorgt für konsistentes Training des Verkaufspersonals.

Kann HeyGen technische Details wie ESL-Management-Software in Schulungsvideos integrieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, problemlos visuelle Darstellungen von ESL-Management-Software-Oberflächen, Datenprozessen wie 'Tag an SKU binden' oder Details zu 'Bluetooth ESL Tags' in Ihre Anleitungsvideos zu integrieren. Dieser technische Fokus verbessert das Verständnis spezifischer Verfahren für effektives Einzelhandelstraining und Kundenbildung.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion ansprechender Videos zu vereinfachen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und AI-Avataren, um schnell hochwertige Anleitungsvideos aus Text zu erstellen. Mit automatischen Untertiteln und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen sorgt HeyGen für klare Kommunikation und Zugänglichkeit, wodurch Ihre Inhalte hochwirksam und ansprechend werden.

Unterstützt HeyGen eine konsistente Kommunikation für verschiedene Einzelhandelsschulungsszenarien?

Ja, HeyGen bietet eine leistungsstarke Plattform für konsistentes Training in all Ihren Einzelhandelsbedürfnissen, von Produkteinführungen bis hin zur Kommunikation mit Lieferanten. Durch die Nutzung von HeyGens AI-gestützter Videoproduktion können Sie einheitliche Botschaften übermitteln, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und das Verständnis in Ihrer gesamten Organisation zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo