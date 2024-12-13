HeyGen ermöglicht es Organisationen, die Markenidentität in allen Sicherheitsbotschaften durch umfassende Branding-Kontrollen zu wahren. Sie können Ihre benutzerdefinierten Logos und Farben in Vorlagen integrieren, um Ihre organisatorische Identität zu stärken, während Sie wichtige Informationen an das Personal und die Öffentlichkeit übermitteln.