HeyGen verwandelt Ihr geschriebenes Skript direkt in ein Video, indem es AI-Text-zu-Video-Technologie und natürliche Voiceover-Generierung verwendet. Sie können leicht Untertitel, Bildschirmaufnahmen und Animationen hinzufügen, um Ihre Schulungsvideos im Kundenservice zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Botschaften zu Servicestandards auf allen Plattformen klar und wirkungsvoll sind.