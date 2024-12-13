1

Step 1

Planen Sie Ihren Inhalt & Ihr Skript

Beginnen Sie mit der Skizzierung des Zwecks Ihres Videos, der Zielgruppe und der wichtigsten Botschaften. Schreiben Sie ein einfaches Skript für Ihr Video, das sich auf klare, prägnante Sprache konzentriert, um Ihre Kunden effektiv zu leiten. HeyGens Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in eine visuelle Geschichte zu verwandeln.