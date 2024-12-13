Erstellen Sie Schulungsvideos auf Service-Level mit AI
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos und vereinfachen Sie die Produktion von E-Learning-Videos mit automatischen Untertiteln, unterstützt von HeyGen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo, das ein neues Serviceangebot für bestehende Teammitglieder vorstellt. Integrieren Sie moderne animierte Grafiken und eine mitreißende Hintergrundmusik. Wandeln Sie ein detailliertes Skript in ein Video um, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, und sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo als 'How-to'-Guide für Kunden, die schnelle Unterstützung zu einer bestimmten Produktfunktion suchen. Verwenden Sie einen direkten und unterstützenden visuellen Stil, indem Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Support nutzen, um schnell klare Bildschirmaufnahmen zusammenzustellen.
Erstellen Sie ein formales 90-sekündiges Video zur Unternehmensschulung, das sich an mittlere Führungskräfte richtet und aktualisierte Compliance-Verfahren überprüft. Der visuelle Stil sollte autoritativ mit klaren Grafiken und ohne ablenkende Hintergrundmusik sein. Generieren Sie eine präzise Voiceover mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion und bereiten Sie das Endprodukt für verschiedene interne Plattformen mit Größenanpassung und Exporten vor.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Schulungskurse.
Entwickeln Sie umfassende Schulungsvideos auf Service-Level und Schulungsinhalte, um Ihre globale Belegschaft effektiv zu schulen.
Verbessern Sie das Lernengagement.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement zu steigern und die Wissensspeicherung in Ihren Mitarbeiterentwicklungsvideos und Unternehmensschulungen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos auf Service-Level?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Schulungsvideos auf Service-Level mühelos zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und Voiceovers umgewandelt werden. Dies rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess erheblich und ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Schulungsvideos schnell zu entwickeln.
Kann HeyGen für verschiedene Arten von Schulungsvideos verwendet werden?
Absolut. HeyGen ist ein vielseitiges Tool zur Erstellung einer breiten Palette von Schulungsvideos, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding, Produktdemos, Anleitungen und Erklärvideos. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für Unternehmensschulungen und die Bereitstellung vielfältiger Video-Tutorials für Dienstleistungen.
Welche Funktionen machen HeyGen ideal für professionelle Mitarbeiterentwicklungsvideos?
HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie anpassbare AI-Avatare, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie automatische Untertitel, die sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiterentwicklungsvideos professionell und ansprechend aussehen. Diese Fähigkeiten steigern das Engagement für alle Ihre Online-Schulungsvideos.
Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige E-Learning-Videoproduktionen erstellen?
Mit HeyGen können Sie schnell vom Skript zum Bildschirm wechseln und die Produktionszeit für E-Learning-Videos drastisch verkürzen. Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und AI-Avataren, um Schulungsvideos effizient zu erstellen und hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenz zu liefern.