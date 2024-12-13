Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre benutzerdefinierten Farben nahtlos in Ihre Lehrvideos und Anleitungs-Videos zu integrieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild für Ihre Senioren-Fitnessinhalte zu schaffen, ideal für eine Fitness-App oder eine dedizierte Videoplaylist.