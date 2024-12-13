Sichere Bereitstellungen: Meistere Anwendungs-Sicherheitsvideos

Stellen Sie robuste Sicherheitsgrundlagen für die Bereitstellung von Anwendungen in Produktions- und Staging-Umgebungen sicher. Erstellen Sie wirkungsvolle Schulungen mit Text-zu-Video aus dem Skript.

558/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für QA-Teams und Sicherheitsanalysten, das zeigt, wie man gründliche "Integritätsprüfungen" in einer "Staging-Umgebung" vor der Anwendungsfreigabe durchführt. Das Video sollte detaillierte Bildschirmaufnahmen und animierte Overlays enthalten, die wichtige Sicherheitsparameter hervorheben, mit einem beruhigenden und informativen Audiostil. Verbessern Sie den Inhalt mit visuellem Kontext aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und stellen Sie die Zugänglichkeit mit Untertiteln sicher.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Schulungsvideo für Systemadministratoren und IT-Betriebspersonal über das effektive Management von "Anwendungsupdates" und die Aufrechterhaltung korrekter "Patch-Levels". Der visuelle Ansatz sollte informativ und schrittweise sein, mit klaren UI-Demonstrationen und prägnanten Text-Overlays, begleitet von einer ruhigen und instruktiven Stimme. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um den Inhalt effektiv zu strukturieren und eine professionelle Voiceover-Generierung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Konzeptvideo für Softwarearchitekten und Senior-Entwickler, das die Prinzipien und Vorteile des "Sandboxing" als kritischen Schritt vor der "Bereitstellung von Anwendungen" erklärt. Der visuelle Stil sollte moderne diagrammatische Erklärungen und abstrakte Animationen beinhalten, geliefert mit einer selbstbewussten und sachkundigen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Aspect-Ratio-Anpassung und Exporte für eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen und optimieren Sie die Inhaltserstellung durch Text-zu-Video aus dem Skript.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man sichere Bereitstellungsvideos erstellt

Produzieren Sie klare, produktgenaue Anleitungsvideos, um Ihre Teams durch sichere Anwendungsbereitstellungen zu führen und robuste Sicherheitspraktiken sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr detailliertes Bereitstellungsskript
Skizzieren Sie jede Phase Ihres Anwendungsentwicklungsprozesses für sichere Bereitstellungen. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um Ihre Anweisungen effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Präsentator
Verbessern Sie Ihre Anweisungen zur sicheren Bereitstellung, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der die Zuschauer durch das Einrichten einer Staging-Umgebung oder das Durchführen isolierter Tests führt.
3
Step 3
Wenden Sie Erzählungen zu Sicherheitsbest-Praktiken an
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um wichtige Sicherheitsbest-Praktiken klar zu artikulieren, wie z.B. die Aufrechterhaltung einer starken Sicherheitsgrundlage und das Durchführen von Integritätsprüfungen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Leitfaden zur sicheren Bereitstellung
Finalisieren Sie Ihr Video, um sicherzustellen, dass es bereit für die Verteilung ist. Verwenden Sie Aspect-Ratio-Anpassung und Exporte, um Ihren Leitfaden für verschiedene Plattformen zu optimieren und bei der sicheren Bereitstellung von Anwendungen in die Produktionsumgebung zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Updates zur sicheren Bereitstellung

.

Erzeugen Sie schnell wirkungsvolle Videoclips, um wichtige Updates zur sicheren Bereitstellung, Integritätsprüfungen und neue Sicherheitsgrundlagen zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Sicherheit meiner Videoinhalte während der Erstellung und Bereitstellung sicher?

HeyGen priorisiert die Sicherheit und Integrität Ihres geistigen Eigentums während des gesamten Videoerstellungsprozesses. Unsere Plattform setzt robuste Maßnahmen ein, um Ihre Projekte zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte von der Entwicklung bis zur endgültigen Bereitstellung in der "Produktionsumgebung" sicher sind.

Kann ich meine AI-generierten Videos in einer "Testumgebung" überprüfen und verfeinern, bevor ich sie veröffentliche?

Absolut, HeyGen bietet intuitive Werkzeuge, um eine Vorschau anzuzeigen und Bearbeitungen vorzunehmen, die effektiv als Ihre "Staging-Umgebung" für Videoprojekte dienen. Sie können alle Elemente, einschließlich AI-Avatare und Voiceovers, gründlich überprüfen, bevor Sie Ihr Video für den Export und die endgültige Bereitstellung fertigstellen.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen, um die Markenkonsistenz über alle bereitgestellten Video-Assets hinweg zu wahren?

HeyGen beinhaltet starke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos und spezifische Farbpaletten in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes generierte Video Ihre gewünschte Sicherheitsgrundlage für die Markenintegrität über alle "Produktionsumgebungs"-Ausgaben hinweg beibehält.

Bietet HeyGen technische Optionen zum Exportieren von Videos für verschiedene Plattformen oder "Anwendungsinstanzen"?

Ja, HeyGen bietet vielseitige Exportoptionen, einschließlich Aspect-Ratio-Anpassung und Untertitelgenerierung, um Ihre Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren. Diese Flexibilität unterstützt die effektive "Bereitstellung von Anwendungen" in Form von hochwertigen Videoinhalten, die für diverse Zielgruppen maßgeschneidert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo