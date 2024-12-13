Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer SDK-Einrichtungsanleitungen, indem es mehrere Sprachen für Voiceovers und automatisch generierte Untertitel unterstützt. Dies ermöglicht es Ihnen, ein globales Entwicklerpublikum zu erreichen und sicherzustellen, dass Ihre technischen Inhalte weltweit verständlich sind. Unsere AI-Tools erleichtern die einfache Lokalisierung und überwinden Sprachbarrieren für umfassendes Benutzerengagement.