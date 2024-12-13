Erstellen Sie Schulorientierungsvideos, die Studenten begeistern

Produzieren Sie mühelos professionelle Schulorientierungsvideos mit AI-Avataren, um neue Studenten willkommen zu heißen.

474/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für neue Erstsemester oder Transferstudenten wird ein 60-sekündiges Bildungsvideo benötigt, das akademische Berater und wesentliche 'Ressourcen- und Anleitungsleitfäden' vorstellt. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine genaue und professionelle Informationsübermittlung, verbessern Sie die Klarheit mit automatischen Untertiteln und relevanten visuellen Inhalten aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, präsentiert in einem informativen Stil.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges dynamisches virtuelles Orientierungs-Video für potenzielle Studenten und ihre Familien, das lebendige 'Campus-Touren' und authentische Studentenzeugnisse zeigt. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte und sorgen Sie für optimale Betrachtung auf verschiedenen Geräten mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, alles innerhalb anpassbarer Szenen, um ein energetisches und einladendes Erlebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Neue Fakultäts- und Verwaltungsmitarbeiter benötigen einen 40-sekündigen praktischen Video-Onboarding-Prozess, der häufig gestellte Fragen und wesentliche 'Willkommensnachrichten' abdeckt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für klare, prägnante Anweisungen und unterstützen Sie Inhalte über Text-zu-Video aus dem Skript, um Barrierefreiheit für alle mit automatischen Untertiteln in einem professionellen und sauberen visuellen Stil zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Schulorientierungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende Schulorientierungsvideos mit HeyGens AI-gestützten Tools. Begrüßen Sie neue Studenten mit dynamischen visuellen Inhalten und klaren Botschaften.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen oder beginnen Sie, indem Sie Ihr Orientierungsskript direkt eingeben und HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion für einen schnellen Start nutzen.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Avataren an
Erwecken Sie Ihre Orientierung zum Leben, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" hinzufügen und personalisieren, um Informationen zu präsentieren und eine einladende, menschliche Verbindung für neue Studenten zu schaffen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Voice-Over und visuellen Inhalten
Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um professionelle Erzählungen hinzuzufügen, ergänzt durch Textanimationen und Grafiken, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und fesselnd ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Überprüfen Sie Ihr fertiggestelltes Video, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht, und verwenden Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es im perfekten Format für jede Plattform zu generieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten

.

Produzieren Sie ansprechende Kurzvideos und Clips, um wichtige Orientierungsinformationen effizient über verschiedene Plattformen zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulorientierungsvideos vereinfachen?

HeyGens AI-Tools vereinfachen die Erstellung ansprechender Videos für Schulorientierungen. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Szenen, um schnell professionelle Bildungsvideos zu produzieren und komplexe Produktionen zu vermeiden. Das macht HeyGen zu einem effektiven Bildungs-Videoersteller.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Bildungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung Ihres Videos, einschließlich gebrandeter Elemente, Grafiken und Textanimationen. Passen Sie Inhalte einfach mit unserem Drag-and-Drop-Editor an, um die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Institution für jedes Bildungsvideo zu erfüllen.

Kann HeyGen helfen, Videos mit realistischen AI-Avataren und Voice-Overs zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit lebensechten AI-Avataren und natürlicher Voice-Over-Generierung zu erstellen. Dies verbessert Ihre Schulorientierungsvideos, macht sie dynamischer und persönlicher für neue Studenten.

Bietet HeyGen Videovorlagen, um die Inhaltserstellung zu beschleunigen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Inhaltserstellung als Bildungs-Videoersteller zu beschleunigen. Diese Vorlagen bieten einen schnellen Einstieg, sodass Sie problemlos professionelle Videos erstellen können, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo