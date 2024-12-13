Erstellen Sie Schulorientierungsvideos, die Studenten begeistern
Produzieren Sie mühelos professionelle Schulorientierungsvideos mit AI-Avataren, um neue Studenten willkommen zu heißen.
Für neue Erstsemester oder Transferstudenten wird ein 60-sekündiges Bildungsvideo benötigt, das akademische Berater und wesentliche 'Ressourcen- und Anleitungsleitfäden' vorstellt. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine genaue und professionelle Informationsübermittlung, verbessern Sie die Klarheit mit automatischen Untertiteln und relevanten visuellen Inhalten aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, präsentiert in einem informativen Stil.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges dynamisches virtuelles Orientierungs-Video für potenzielle Studenten und ihre Familien, das lebendige 'Campus-Touren' und authentische Studentenzeugnisse zeigt. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte und sorgen Sie für optimale Betrachtung auf verschiedenen Geräten mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, alles innerhalb anpassbarer Szenen, um ein energetisches und einladendes Erlebnis zu schaffen.
Neue Fakultäts- und Verwaltungsmitarbeiter benötigen einen 40-sekündigen praktischen Video-Onboarding-Prozess, der häufig gestellte Fragen und wesentliche 'Willkommensnachrichten' abdeckt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für klare, prägnante Anweisungen und unterstützen Sie Inhalte über Text-zu-Video aus dem Skript, um Barrierefreiheit für alle mit automatischen Untertiteln in einem professionellen und sauberen visuellen Stil zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote mit AI.
Steigern Sie das Engagement der Studenten und die Informationsbehaltung mit AI-gestützten Orientierungsvideos für einen nachhaltigen Eindruck.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Entwickeln Sie überzeugendere Bildungsinhalte, um neue Studenten effektiv einzuarbeiten und komplexe Informationen zu vereinfachen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulorientierungsvideos vereinfachen?
HeyGens AI-Tools vereinfachen die Erstellung ansprechender Videos für Schulorientierungen. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Szenen, um schnell professionelle Bildungsvideos zu produzieren und komplexe Produktionen zu vermeiden. Das macht HeyGen zu einem effektiven Bildungs-Videoersteller.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Bildungsvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung Ihres Videos, einschließlich gebrandeter Elemente, Grafiken und Textanimationen. Passen Sie Inhalte einfach mit unserem Drag-and-Drop-Editor an, um die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Institution für jedes Bildungsvideo zu erfüllen.
Kann HeyGen helfen, Videos mit realistischen AI-Avataren und Voice-Overs zu erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit lebensechten AI-Avataren und natürlicher Voice-Over-Generierung zu erstellen. Dies verbessert Ihre Schulorientierungsvideos, macht sie dynamischer und persönlicher für neue Studenten.
Bietet HeyGen Videovorlagen, um die Inhaltserstellung zu beschleunigen?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Inhaltserstellung als Bildungs-Videoersteller zu beschleunigen. Diese Vorlagen bieten einen schnellen Einstieg, sodass Sie problemlos professionelle Videos erstellen können, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.