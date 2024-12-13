Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben hinzuzufügen, sowie eine umfangreiche Medienbibliothek für visuelle Inhalte zu festen Gerüsten oder dem Errichten von Gerüsten. Sie können auch aus verschiedenen Vorlagen wählen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerüstinhalt immer markenkonform ist.