HeyGen hilft dabei, hochgradig ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die für eine effektive Wissensspeicherung während des Einarbeitungsprozesses entscheidend sind. Indem statische Materialien in dynamische Inhalte mit einem AI Video Generator verwandelt werden, sind Mitarbeiter eher in der Lage, wichtige Informationen, wie Richtlinien- und Verfahrensvideos, aufzunehmen und sich zu merken.