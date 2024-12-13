HeyGen bietet eine hocheffiziente Möglichkeit, die Videoproduktion zur Vertriebsunterstützung zu skalieren, indem der Bedarf an teurer Ausrüstung oder umfangreicher Videobearbeitungskompetenz minimiert wird. Durch die Nutzung von AI können Unternehmen zahlreiche Schulungsvideos produzieren, was es zu einer kosteneffizienten Wahl für moderne Vertriebsteams macht.