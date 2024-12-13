Vertriebsunterstützungsvideos mühelos erstellen

Verwandeln Sie Ihre Vertriebsschulungen und Produktdemos schnell, indem Sie Videos aus Skripten mit AI generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Vertriebsleiter und Trainer, das den mühelosen Prozess der Erstellung effektiver Vertriebsschulungsmodule veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und freundlich sein, mit Unternehmenshintergrundmusik und einer ansprechenden Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGen's Vorlagen & Szenen die Videoproduktion vereinfachen und wie Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Lernenden gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das sich an internationale Vertriebsmanager und Marketingteams richtet und die Kraft der Produktion mehrsprachiger Vertriebsunterstützungsvideos zeigt. Das Video benötigt einen dynamischen, global inspirierten visuellen Stil mit aufmunternder Musik, der die robuste Sprachgenerierung von HeyGen für verschiedene Sprachen und die Funktion zur Größenanpassung & zum Exportieren von Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen demonstriert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges poliertes Video für Vertriebs- und Marketinginhalts-Ersteller, das die Einfachheit der Entwicklung markenkonformer Vertriebsunterstützungsvideos betont. Visuell sollte das Video elegant und markenkonform sein, begleitet von einem professionellen Soundtrack und einer selbstbewussten Erzählung, die hervorhebt, wie HeyGen's umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Inhaltserstellung verbessert und die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Produktion beschleunigt.
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Vertriebsunterstützungsvideos erstellt

Nutzen Sie eine AI-Videoplattform, um schnell professionelle Vertriebsunterstützungsvideos zu erstellen, die Ihr Team effektiv schulen, Produkte präsentieren und das Engagement steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder fügen Sie Ihr Produktdemo-Videoskript ein, um schnell wirkungsvolle Vertriebsunterstützungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Stimmen hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Stilen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie mit Markenelementen und Untertiteln an
Integrieren Sie das Branding Ihres Unternehmens, fügen Sie professionelle Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und integrieren Sie relevante Medien, um Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Videos
Finalisieren Sie Ihre Vertriebsunterstützungsvideos, exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten und teilen Sie sie direkt mit Ihrem Vertriebsteam, um deren Bemühungen effizient zu unterstützen.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

Entwickeln Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden mit AI, die als kraftvoller sozialer Beweis dienen und den Vertriebsteams helfen, schneller Abschlüsse zu erzielen und Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Vertriebsunterstützungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen's AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, hochwertige Vertriebsunterstützungsvideos aus einem einfachen Skript mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, was die Videoproduktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner Vertriebsschulungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoinhalte vollständig mit Marken-Kits, Vorlagen und AI-Avataren anzupassen. Sie können Ihr Logo, Ihre Farben und die Auswahl an Stock-Video-Elementen integrieren, um die Markenkonsistenz in all Ihren Vertriebsschulungs- und Produktdemovideos zu wahren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Vertriebsunterstützungsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos mit verschiedenen Sprachüberlagerungen und automatischen Untertiteln, um ein globales Publikum zu erreichen. Sie können sogar AI-Sprachklone für personalisierte Nachrichten in verschiedenen Sprachen nutzen, um Ihre Vertriebsunterstützung zu erweitern.

Welche spezifischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Produktdemo-Videos?

HeyGen bietet Funktionen wie Bildschirmaufzeichnung und Dokument-zu-Video-Konvertierung sowie anpassbare Vorlagen und eine Medienbibliothek, die es einfach machen, überzeugende Produktdemo-Videos zu erstellen. Diese Tools rationalisieren den Video-Editing-Prozess, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können.

