Erstellen Sie Sicherheitsauffrischungsvideos, die fesseln und informieren

Stellen Sie OSHA/WHS-konforme Arbeitssicherheit sicher und verbessern Sie das Mitarbeitertraining. Produzieren Sie schnell ansprechende, vollständig angepasste Videos aus Skripten mit Text-zu-Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges individuelles Sicherheitstrainingsvideo für neue Mitarbeiter in einer Büroumgebung, das Notfall-Evakuierungsverfahren und die ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes beschreibt. Dieses vollständig angepasste Video sollte eine professionelle, saubere Ästhetik mit hilfreichen animierten Grafiken und einer ruhigen, beruhigenden Stimme verwenden, die leicht durch Eingabe Ihres Skripts direkt in HeyGen für die Umwandlung von Text zu Video erstellt werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges schnelles Update-Video für Kleinunternehmer, das die jüngsten OSHA/WHS-konformen Änderungen hervorhebt, die für ihre Branche relevant sind. Der visuelle Stil sollte schnelle Schnitte und informative On-Screen-Texte enthalten, die mit einem prägnanten, energischen Ton geliefert werden, wobei HeyGens gebrauchsfertige Vorlagen und Szenen verwendet werden, um schnell eine effektive Sicherheitsvideolösung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges Anleitungsvideo für Außendiensttechniker, das den sicheren Umgang mit gefährlichen Materialien und die ordnungsgemäße Überprüfung der Ausrüstung demonstriert. Dieses Sicherheitsvideo sollte realistische Szenarien und praktische Demonstrationen enthalten, begleitet von klaren gesprochenen Anweisungen und unterstützenden Untertiteln von HeyGen, um das Verständnis unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Sicherheitsauffrischungsvideos erstellt

Erstellen Sie effizient ansprechende, OSHA/WHS-konforme Sicherheitsauffrischungsvideos mit HeyGens leistungsstarker KI, um sicherzustellen, dass Ihre Belegschaft informiert bleibt und die Arbeitssicherheit an erster Stelle steht.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage aus unserer Bibliothek oder geben Sie Ihr Sicherheitsauffrischungsskript direkt ein. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um sofort erste Szenen zu generieren.
2
Step 2
Passen Sie mit KI-Avataren und Branding an
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus verschiedenen KI-Avataren wählen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Integrieren Sie die Branding-Elemente Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um ein vollständig angepasstes Videoerlebnis zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie Details
Stellen Sie Klarheit und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter sicher, indem Sie Untertitel zu Ihren Sicherheitsauffrischungsvideos hinzufügen. Verwenden Sie die integrierten Bearbeitungswerkzeuge, um Timings und visuelle Elemente für eine optimale Wirkung auf die Arbeitssicherheit zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Sicherheitstrainingsvideo
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihre Sicherheitstrainingsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Dies gewährleistet nahtloses Teilen und hilft, die regulatorischen Anforderungen in Ihrer Organisation zu erfüllen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsverfahren

Verwandeln Sie komplexe Sicherheitsrichtlinien in leicht verständliche Videos, um die Einhaltung und das Bewusstsein zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung von individuellen Sicherheitstrainingsvideos?

HeyGen befähigt Sie, mühelos vollständig angepasste Sicherheitstrainingsvideos zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in professionellen, ansprechenden Inhalt zu verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion und macht es einfach, individuelle Sicherheitstrainingsvideos zu erstellen, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation abgestimmt sind.

Kann HeyGen dabei helfen, ansprechende Sicherheitsvideos effektiv zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, großartige Sicherheitstrainingsvideos zu erstellen, die Lernende fesseln und Lektionen zum Leben erwecken. Durch die Nutzung von KI-Avataren, professionellen Voiceovers und dynamischen Szenen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Sicherheitsvideos fesselnd und wirkungsvoll für das Mitarbeitertraining sind. Dieser Ansatz macht komplexe Sicherheitsinformationen leichter verdaulich und einprägsam.

Welche HeyGen-Funktionen vereinfachen den Produktionsprozess von Sicherheitsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge und eine intuitive Benutzeroberfläche, um die Produktion von Sicherheitsvideos zu vereinfachen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video, anpassbaren Vorlagen und einer umfangreichen Mediathek können Sie effizient professionelle Online-Sicherheitsvideos erstellen. Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte einfach auf verschiedenen Plattformen, was HeyGen zu einer umfassenden Lösung für die Erstellung von Sicherheitsvideos macht.

Ist HeyGen geeignet, um bestehende Sicherheitsanleitungen in Videos zu verwandeln?

Ja, HeyGen ist eine ausgezeichnete Lösung, um bestehende Sicherheitsanleitungen oder PowerPoints in Videos zu adaptieren. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und die KI von HeyGen generiert dynamische Sicherheitstrainingsvideos mit KI-Avataren und synchronisierten Voiceovers. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell Sicherheitsauffrischungsvideos zu erstellen und Schulungsmodule zu aktualisieren, ohne umfangreiche Videoproduktion.

