Ja, HeyGen ist eine ausgezeichnete Lösung, um bestehende Sicherheitsanleitungen oder PowerPoints in Videos zu adaptieren. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und die KI von HeyGen generiert dynamische Sicherheitstrainingsvideos mit KI-Avataren und synchronisierten Voiceovers. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell Sicherheitsauffrischungsvideos zu erstellen und Schulungsmodule zu aktualisieren, ohne umfangreiche Videoproduktion.