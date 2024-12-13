HeyGen hilft Ihnen, Sicherheitskonformitätsvideos zu erstellen, die den OSHA/WHS-konformen Schulungsstandards entsprechen, indem es präzise Kontrolle über den Inhalt durch Skripteingabe und Voiceover-Generierung ermöglicht. Sie können leicht Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten und Vorfälle zu reduzieren.