Erstellen Sie SaaS-Produkt-Demovideos: Steigern Sie Umsatz & Engagement

Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde SaaS-Produkt-Demos. Nutzen Sie Text-zu-Video, um mühelos hochwertige Inhalte zu erstellen, die die Konversionen steigern.

415/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Nutzer oder neue Kunden erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo mit einem freundlichen, tutorialartigen visuellen Stil, das durch hervorgehobene Bildschirmtexte eine komplexe Funktion vereinfacht. Ein ruhiges, instruktives Voiceover, generiert mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript, und automatisch generierte Untertitel sorgen für eine effektive Produktdemonstration und Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Vertriebsteams können leicht ein 30-sekündiges personalisiertes Produkt-Demovideo für einzelne Interessenten erstellen, indem sie einen dynamischen visuellen Stil verwenden, der gezielte Bildschirmaufnahmen einbezieht. Durch die Nutzung von HeyGens AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen & Szenen wird dieses Video ein selbstbewusstes, überzeugendes Voiceover bieten, das die Personalisierung Ihrer Outreach-Bemühungen verbessert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein visuell auffälliges, 15-sekündiges Marketing-Content-Video, das auf Social-Media-Follower und ein breiteres Marktpublikum abzielt. Dieser kurze, aufmerksamkeitsstarke Clip, der einen peppigen Musiktrack und ein prägnantes Voiceover enthält, sollte effektiv zu einer Handlungsaufforderung führen, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und unterstützt durch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man SaaS-Produkt-Demovideos erstellt

Erstellen Sie fesselnde und professionelle SaaS-Produkt-Demovideos effizient, um den Wert Ihrer Software zu präsentieren und Ihr Publikum zu beeindrucken.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Produkt-Demo auf
Beginnen Sie damit, die wichtigsten Funktionen und die Benutzererfahrung Ihres Produkts direkt von Ihrem Bildschirm mit spezieller Bildschirmaufzeichnungssoftware aufzunehmen. Heben Sie kritische Funktionen und Anwendungsfälle hervor.
2
Step 2
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild Ihres Demos, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Firmenlogo, benutzerdefinierte Farben und Marken-Schriftarten nahtlos zu integrieren. Sie können auch verfügbare Vorlagen erkunden.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceover und Untertitel
Fügen Sie Ihrem Demo eine klare Erzählung hinzu, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen und aus einer Reihe von natürlich klingenden AI-Stimmen auswählen. Dies ermöglicht auch eine einfache Untertitelgenerierung für verbesserte Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie Ihr Video
Vervollständigen Sie Ihr Produkt-Demo, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden, um Ihr Video perfekt für verschiedene Plattformen zu formatieren und eine hochwertige Präsentation über alle Kanäle hinweg sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Demonstrieren Sie den Produktwert mit Erfolgsgeschichten

.

Produzieren Sie fesselnde Videos, die den realen Einfluss und Wert Ihres SaaS-Produkts durch überzeugende Erfolgsgeschichten demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle SaaS-Produkt-Demovideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung professionell aussehender SaaS-Produkt-Demovideos, indem es Ihnen ermöglicht, Text in dynamische Videopräsentationen mit AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers zu verwandeln, wodurch Ihre Marketinginhalte effektiv optimiert werden.

Kann ich meine Produktdemonstrationsvideos mit HeyGens Plattform personalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Personalisierung Ihrer Produktdemonstrationsvideos. Sie können Ihre Markenfarben anwenden, Logos hinzufügen und Vorlagen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität und Marketingstrategie übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Engagement und Zugänglichkeit von Demovideos zu verbessern?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie AI-Voiceover und automatische Untertitelgenerierung, um das Benutzerengagement und die Zugänglichkeit Ihrer Demovideos zu steigern. Sie können auch die Anpassung des Seitenverhältnisses nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen optimiert sind und ein breiteres Publikum erreichen.

Wie rationalisiert HeyGen die Produktion mehrerer Software-Demovideos effizient?

HeyGen fungiert als skalierbare Content-Engine für Software-Demovideos, die es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Videos aus Skripten mit verschiedenen Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek zu produzieren. Dies reduziert erheblich die Zeit und den Aufwand, die normalerweise mit traditionellen Videobearbeitungstools erforderlich sind, und beschleunigt Ihre Content-Pipeline.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo