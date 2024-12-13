Erstellen Sie SaaS-Onboarding-Videos, die fesseln und konvertieren
Steigern Sie die Benutzerbindung und vereinfachen Sie die Produktadoption mit unserem KI-Video-Tool, das Ihr Onboarding mit ansprechenden KI-Avataren transformiert.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein umfassendes 90-sekündiges Tutorial-Video für technische Nutzer, das eine komplexe Integration innerhalb einer SaaS-Plattform demonstriert. Das Video sollte einen präzisen, schrittweisen visuellen Stil annehmen, der Bildschirmaufnahmen (importiert über HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung) mit klaren Anweisungen auf dem Bildschirm kombiniert, ergänzt durch mehrsprachige Untertitel, um globale Zugänglichkeit zu gewährleisten. Dieses How-to-Video wird HeyGens Untertitel-Funktion nutzen, um komplexe technische Prozesse effektiv zu kommunizieren.
Produzieren Sie ein einladendes 45-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, das den Wert eines neuen SaaS-Features präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig, markenkonform und hochgradig ansprechend sein, wobei anpassbare Vorlagen genutzt werden, um die Markenkonsistenz zu wahren. Das Video wird die Vorteile klar artikulieren und HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export nutzen, um ein poliertes und anpassungsfähiges Content-Stück zu erstellen, das für verschiedene Marketingkanäle geeignet ist.
Gestalten Sie ein 2-minütiges Einführungsvideo für neue Unternehmenskunden, das die erweiterten Funktionen und die Workflow-Automatisierung einer SaaS-Lösung detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte anspruchsvoll und informativ sein, mit einem dynamischen Schnittstil, der den Zuschauer fesselt, während er umfangreiche Informationen durch Text-zu-Video aus einem Skript vermittelt. Implementieren Sie HeyGens Sprachsynthese, um eine konsistente, professionelle Erzählung zu bieten, die effiziente Updates und automatisierte Videoproduktion aus einem einzigen Videoskript ermöglicht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Benutzer-Onboarding.
Nutzen Sie KI, um dynamische und personalisierte SaaS-Onboarding-Videos zu erstellen, die das Benutzerengagement und die Beibehaltung von Produktfunktionen erheblich steigern.
Skalieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Erstellen Sie schnell eine umfangreiche Bibliothek von Anleitungsvideos und Produktführungen, um Ihr SaaS-Onboarding effizient über verschiedene Benutzersegmente hinweg zu skalieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für technische Teams?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in professionelle Videos mit realistischen KI-Avataren und KI-Sprachsynthese zu verwandeln, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. Dies ermöglicht die automatisierte Videoproduktion für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Erstellung von SaaS-Onboarding-Videos und Produktdemos.
Kann HeyGen Videos mit markenspezifischen Elementen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre SaaS-Onboarding-Videos und Tutorial-Videos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild über alle Ihre Inhalte hinweg bewahren.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für den globalen Videoeinsatz?
HeyGen unterstützt mehrsprachige Videos und generiert automatisch Untertitel, wodurch Ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich gemacht werden. Diese technische Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Produktdemos und Erklärvideos effektiv diverse Nutzer erreichen können, ohne umfangreiche manuelle Übersetzungen.
Ist HeyGen geeignet für die Produktion verschiedener Arten von Anleitungsvideos?
HeyGen ist ein vielseitiges KI-Video-Tool, das die Erstellung verschiedener Anleitungsvideos unterstützt, von detaillierten Produktdemos und How-to-Videos bis hin zu ansprechenden Tutorial-Videos. Seine Funktionen, einschließlich Text-zu-Sprache und Bildschirmaufzeichnung, machen es zu einem idealen Werkzeug für die umfassende Benutzeranleitung.