Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video zur Beantwortung von Ausschreibungen, das Ihre Lösung effizient kommuniziert und sich an Marketingmanager und Angebotsschreiber richtet, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte informativ und klar sein, mit prägnantem Audio, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und hochwertige Sprachgenerierung genutzt werden, um ein poliertes und professionelles Angebot zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Videoangebot für Vertriebsleiter und Account Manager, das Verkaufsgespräche effektiv vereinfacht. Das Video sollte einen energiegeladenen, visuell reichen und überzeugenden Stil aufweisen, indem es HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und eine robuste Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um dynamische Visuals zu integrieren und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein poliertes 40-Sekunden-Video, um effektiv Videos zur Beantwortung von Ausschreibungen zu erstellen, speziell für Kleinunternehmer und freiberufliche Berater, die Professionalität und Klarheit vermitteln müssen. Bewahren Sie einen zugänglichen und professionellen visuellen und audiovisuellen Stil, um maximale Verständlichkeit und Engagement zu gewährleisten, indem Sie HeyGens Untertitel/Untertitel und die einfache Skripterstellung mit Text-zu-Video nutzen, um eine breitere Reichweite und verbesserte Konversionsraten zu erzielen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von RFP-Antwortvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende und personalisierte RFP-Antwortvideos, die sich abheben, indem Sie HeyGens innovative Funktionen nutzen, um potenzielle Kunden zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit einer professionellen "Videoangebot-Vorlage" aus unserer umfangreichen Bibliothek, um Ihre RFP-Antwort zu strukturieren. Dies bietet einen klaren Rahmen, der es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre Inhalte zu konzentrieren und unsere Funktion "Vorlagen & Szenen" für einen schnellen Start zu nutzen.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" hinzufügen, der Ihr Angebot erzählt. Dies ermöglicht "personalisierte Videoangebote", die direkt bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre Antwort ansprechender und einzigartiger machen.
3
Step 3
Visuals und Branding verbessern
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit "dynamischen Visuals" und bewahren Sie die Konsistenz mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)". Integrieren Sie mühelos das einzigartige Erscheinungsbild Ihres Unternehmens, um Ihr professionelles Image zu verstärken.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre "RFP-Antwortvideos" mit präziser "Sprachgenerierung" und exportieren Sie sie einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Ihr professionelles Video ist nun bereit, potenzielle Kunden zu beeindrucken und sich abzuheben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Demonstrieren Sie Glaubwürdigkeit mit Erfolgsgeschichten von Kunden

Integrieren Sie überzeugende AI-generierte Videotestimonials und Fallstudien in Ihre RFP-Antworten, um starkes Vertrauen aufzubauen und nachgewiesene Ergebnisse zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender RFP-Antwortvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende RFP-Antwortvideos zu erstellen, indem es AI-Avatare und anpassbare Videoszenen nutzt. Sie können hochgradig personalisierte Videoangebote erstellen, die potenzielle Kunden effektiv ansprechen und sich durch dynamische Visuals und klare Botschaften abheben.

Was macht HeyGen ideal für personalisierte Videoangebote?

HeyGen ist ideal für personalisierte Videoangebote, da es Ihnen ermöglicht, schnell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und einem realistischen AI-Sprachschauspieler zu erstellen. Diese Fähigkeit hilft, Verkaufsgespräche zu optimieren und kann sogar mehrsprachige Sprachübertragungen unterstützen, sodass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.

Kann HeyGen wirklich die Erstellung dynamischer Videoinhalte vereinfachen?

Ja, HeyGens Plattform für personalisierte Videos ist darauf ausgelegt, die Erstellung dynamischer Videoinhalte effizient zu vereinfachen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript, anpassbaren Videoszenen und AI-Avataren können Sie schnell hochwertige Videos für verschiedene Bedürfnisse produzieren, von Verkaufs- bis hin zu AI-Trainingsvideos.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Videoangeboten?

HeyGen gewährleistet Markenkonsistenz durch robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben in alle Ihre Videoangebote zu integrieren. Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen & Szenen, um ein einheitliches und poliertes Erscheinungsbild zu bewahren und die Wirkung Ihrer dynamischen Visuals zu verstärken.

