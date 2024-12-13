Erstellen Sie Rückkehr-ins-Büro-Videos, die willkommen heißen und informieren

Nutzen Sie ansprechende Video-Vorlagen & Szenen, um wichtige Rückkehr-ins-Büro-Richtlinien für Ihre interne Kommunikation und HR einfach zu vermitteln.

457/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives Video für HR-Abteilungen und Teamleiter, das die neuen `hybriden Arbeitsoptionen` und Richtlinien klar darlegt. Das Video sollte einen professionellen, aber zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil haben und HeyGens `AI-Avatare` nutzen, um die wichtigsten Informationen konsistent und ansprechend zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Ankündigungsvideo für alle Unternehmensbeteiligten, das sich auf wichtige Termine und Erwartungen im Zusammenhang mit der `Kommunikation wichtiger Richtlinien` für die Rückkehr ins Büro konzentriert. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit klarer, direkter Stimme und sorgen Sie für Barrierefreiheit, indem Sie `Untertitel` hinzufügen, um maximale Verständlichkeit für diverse Teams zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges detailliertes `Rückkehr ins Büro Richtlinienvideo`, das sich an neue Mitarbeiter und bestehendes Personal richtet, die einen umfassenden Überblick benötigen. Der visuelle Stil sollte beruhigend und professionell sein und relevantes `Medienbibliothek/Stockmaterial` von einer sicheren und produktiven Büroumgebung einbeziehen, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Rückkehr-ins-Büro-Videos funktioniert

Kommunizieren Sie mühelos Ihre Rückkehr-ins-Büro-Richtlinien und -Pläne mit ansprechenden, professionellen Videos, um Klarheit und Vorbereitung für Ihr Team sicherzustellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Video-Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek von **Video-Vorlagen**, die speziell für Rückkehr-ins-Büro-Kommunikation entwickelt wurden. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine professionelle Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie Ihr Skript direkt in den **Text-zu-Video aus Skript**-Editor eingeben. Fügen Sie das Logo und die Branding-Elemente Ihres Unternehmens hinzu, um sich mit Ihrer internen Kommunikation abzustimmen.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihre Botschaft
Erwecken Sie Ihre Rückkehr-ins-Büro-Botschaft zum Leben, indem Sie realistische **AI-Avatare** generieren, um Ihre Richtlinien zu präsentieren. Fügen Sie automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Verständnis hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr **Rückkehr-ins-Büro-Video** und nutzen Sie die Funktion **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihr poliertes Video mühelos über alle internen Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen durch beruhigende Botschaften inspirieren

.

Erstellen Sie motivierende Videos, um Bedenken zu zerstreuen und positive Stimmung rund um den Übergang zurück in die Büroumgebung zu schaffen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt man am besten Rückkehr-ins-Büro-Videos mit HeyGen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Rückkehr-ins-Büro-Videos. Sie können AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten nutzen, um Ihre Rückkehr-ins-Büro-Richtlinien schnell zu kommunizieren und eine klare Botschaft für Ihr Team sicherzustellen.

Kann ich Rückkehr-ins-Büro-Vorlagen an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Video-Vorlagen für Rückkehr-ins-Büro-Kommunikation, die Sie leicht anpassen können. Integrieren Sie das Logo, die Farben und spezifische Botschaften Ihrer Marke, um Konsistenz und Professionalität zu wahren.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung eines Rückkehr-ins-Büro-Videos?

HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Erstellung Ihres Rückkehr-ins-Büro-Videos zu optimieren. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte effizient zu erstellen und Ihre Skripte in dynamische Visuals mit professionellen Voiceovers zu verwandeln.

Wie kann ich Rückkehr-ins-Büro-Pläne effektiv mit Video kommunizieren, indem ich HeyGen nutze?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wichtige Richtlinien wie Ihre Rückkehr-ins-Büro-Pläne durch ansprechende Videoinhalte effektiv zu kommunizieren. Nutzen Sie anpassbare Szenen, Voiceover-Generierung und fügen Sie sogar Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Ihre hybriden Arbeitsoptionen und neuen Verfahren verstehen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo