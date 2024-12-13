Erstellen Sie mühelos Orientierungs-Videos für den Einzelhandel

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in professionelle Orientierungs-Videos und sorgen Sie für ansprechendes E-Learning für alle neuen Mitarbeiter mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Onboarding-Video für Einzelhandelsmitarbeiter, das wesentliche Produktkenntnisse und Markenwerte durch dynamisches Video-Storytelling lebendig erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine energiegeladene Erzählung zu generieren, die produktfokussierte Visuals und einen zeitgemäßen Audiostil ergänzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Orientierungs-Video für alle Einzelhandelsmitarbeiter, das kritische Betriebsabläufe und Sicherheitsprotokolle detailliert beschreibt. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit professionellem Voiceover annehmen, verstärkt durch klare Untertitel/Untertitel, die von HeyGen für maximale Klarheit und E-Learning-Effektivität generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Video speziell für Kundenserviceteams an vorderster Front, das bewährte Praktiken für den Kundenkontakt demonstriert. Dieses Video sollte HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um realistische, szenariobasierte Visuals mit einem einfühlsamen Ton und unterstützender Hintergrundmusik zu erstellen, um eine effektive Videoproduktion zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Orientierungs-Videos für den Einzelhandel erstellt

Vereinfachen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit ansprechenden, professionellen Orientierungs-Videos mithilfe von HeyGens intuitiver AI-Videoplattform.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine anpassbare Vorlage oder fügen Sie Ihr bestehendes Skript in HeyGen ein. Dieser grundlegende Schritt hilft Ihnen, Ihre Orientierungs-Videos für den Einzelhandel effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Marke
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der präsentiert. Integrieren Sie das einzigartige Logo und die Farben Ihrer Marke für ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Audios aus Ihrem Skript hinzuzufügen. Erhöhen Sie die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter, indem Sie automatische Untertitel/Untertitel einfügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Orientierungs-Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Onboarding-Video für Mitarbeiter und nehmen Sie gegebenenfalls letzte Anpassungen vor. Exportieren Sie Ihre professionellen Orientierungs-Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Vermittlung komplexer Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien und Verfahren in klare, leicht verständliche "animierte Erklärvideos" für effektive "Onboarding-Videos für Mitarbeiter".

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Orientierungs-Videos für neue Mitarbeiter vereinfachen?

HeyGen revolutioniert **Orientierungs-Videos**, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige Inhalte für **neue Mitarbeiter** mit realistischen **AI-Avataren** und Text-zu-Video-Funktionen einfach zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie eine Vorlage aus, und HeyGen generiert in wenigen Minuten ein professionelles Video, was die traditionelle **Videoproduktionszeit** erheblich verkürzt.

Warum ist HeyGen ideal für die Produktion professioneller Onboarding- und Orientierungs-Videos im Einzelhandel?

HeyGen ist ideal für **Onboarding-Videos** und **Orientierungs-Videos im Einzelhandel**, da es Effizienz mit Professionalität kombiniert. Sie können schnell ansprechende Inhalte mit anpassbaren Vorlagen erstellen, die eine konsistente Botschaft und eine einladende Einführung in Ihre **Unternehmenskultur** für jedes neue Teammitglied gewährleisten.

Können HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion für internes Training und E-Learning wirklich vereinfachen?

Ja, die fortschrittlichen **AI-Avatare** von HeyGen vereinfachen die **Videoproduktion** für internes Training und **E-Learning** erheblich. Sie eliminieren die Notwendigkeit für Kameras, Schauspieler oder komplexe Bearbeitungssoftware, sodass Sie geschriebene Skripte sofort in dynamische Videoinhalte mit realistischen Voiceovers und Ausdrücken verwandeln können.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz und das Video-Storytelling in Onboarding-Videos?

HeyGen stärkt das **Video-Storytelling** in **Onboarding-Videos**, indem es umfangreiche Branding-Kontrollen bietet, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Inhalte perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen und Ihre einzigartige **Unternehmenskultur** von Anfang an verstärken.

