Die Nutzung eines AI-Sprechers von HeyGen für die Videoleitfäden Ihres Restaurants gewährleistet Konsistenz und Professionalität bei der Vermittlung wichtiger Informationen wie Schließprotokollen. Dies hilft, die Mitarbeiterschulung zu standardisieren, die Klarheit zu verbessern und zur operativen Exzellenz beizutragen, ohne Schauspieler einstellen zu müssen.