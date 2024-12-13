Erstellen Sie Reskilling-Programmvideos, die Ihre Belegschaft transformieren

Fördern Sie die Weiterentwicklung der Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter mit ansprechenden Reskilling-Videos, die AI-Avatare für dynamische Lernerfahrungen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein inspirierendes 45-Sekunden-Video, das die Vorteile von Upskilling und kontinuierlicher Mitarbeiterentwicklung erklärt, und richten Sie sich dabei an HR-Leiter und Manager. Verwenden Sie dynamische visuelle Elemente, Infografik-Stilelemente und fröhliche Hintergrundmusik, um mit den vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen eine wirkungsvolle Botschaft zu gestalten.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das zeigt, wie Mitarbeiter einfach auf On-Demand-Schulungsressourcen zugreifen können, indem Sie einen freundlichen und tutorialartigen visuellen Stil mit schnellem Tempo verwenden. Diese Anleitung für Schulungsvideos sollte sich an alle Mitarbeiter richten und die automatischen Untertitel von HeyGen enthalten, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein zukunftsweisendes 60-Sekunden-Video, das Unternehmen ermutigt, in die Weiterentwicklung der Fähigkeiten ihrer Belegschaft zu investieren, indem Sie einen inspirierenden visuellen Stil mit hochwertigem Stockmaterial und einem selbstbewussten Voiceover verwenden. Nutzen Sie die nahtlose Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihr Skript in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln, die den Wert des internen Wachstums hervorhebt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Reskilling-Programmvideos erstellt

Ermöglichen Sie Ihrem Team hochwertige, ansprechende Reskilling-Videos, die Kompetenzlücken schließen und kontinuierliches Lernen fördern, mühelos erstellt mit AI.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript oder einer Vorlage
Beginnen Sie mit dem Import Ihres Reskilling-Programmskripts oder wählen Sie eine vorgefertigte Reskilling-Programmvideovorlage. Unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion, indem sie Ihren Text in dynamische visuelle Inhalte verwandelt.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Instruktoren zu repräsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einem passenden Voiceover für eine konsistente und professionelle Präsentation in all Ihren Schulungsmodulen.
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und passen Sie Szenen an
Bereichern Sie Ihre Reskilling-Videos mit relevantem Stockmaterial, Bildern und Musik. Nutzen Sie anpassbare Szenen, um Ihre Markenidentität widerzuspiegeln und die Lernenden während des gesamten Programms zu fesseln.
Step 4
Exportieren und teilen Sie ansprechende Reskilling-Videos
Sobald Ihr Reskilling-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Teilen Sie Ihre neuen, ansprechenden Reskilling-Videos mit Ihrer Belegschaft, um ihren beruflichen Erfolg zu unterstützen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Inhalte für die Belegschaft liefern

Erstellen Sie überzeugende und motivierende Videos, um Mitarbeiter durch berufliche Übergänge zu inspirieren und positive Einstellungsänderungen für neue Fähigkeiten und Rollen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Reskilling-Programmvideos zur Entwicklung der Belegschaft helfen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Reskilling- und Upskilling-Inhalten mithilfe von AI-Avataren und anpassbaren Szenen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell auf Kompetenzlücken zu reagieren und kontinuierliche Lernmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter zu bieten.

Was macht HeyGen zu einem idealen Werkzeug für die effiziente Erstellung hochwertiger Schulungsvideos?

HeyGen nutzt AI-gesteuerte Tools, darunter Text-zu-Video aus Skripten und Voiceover-Generierung, um professionelle Schulungsvideos schnell zu produzieren. Dies reduziert die Produktionszeit und -kosten erheblich und ermöglicht skalierbare interne Schulungs- und Mitarbeiterentwicklungsprogramme.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Reskilling-Programmvideos an die Marke meines Unternehmens anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo, die Farben und das gesamte Erscheinungsbild Ihres Unternehmens in Ihre Schulungsvideos integrieren können. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Lernerlebnis für Ihre Belegschaft.

Wie stellt HeyGen sicher, dass Reskilling-Videos für diverse Lernende ansprechend sind und die Fähigkeitenentwicklung verbessern?

HeyGen steigert das Engagement durch realistische AI-Avatare und automatisierte Untertitel, wodurch Inhalte zur Fähigkeitenentwicklung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Belegschaft klare und wirkungsvolle Botschaften erhält, die den beruflichen Erfolg fördern.

