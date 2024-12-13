Erstellen Sie Wiederverkäufer-Onboarding-Videos: Schnell & Professionell

Revolutionieren Sie Ihr Wiederverkäufer-Training. Nutzen Sie AI-Avatare, um ansprechende und konsistente Onboarding-Videos zu liefern, die komplexe Informationen klar machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges professionelles Video, das sich an potenzielle Wiederverkäufer richtet, mit klaren Infografik-ähnlichen visuellen Elementen und einer selbstbewussten, informativen Stimme, um die wesentlichen Vorteile und ersten Schritte unserer Partnerschaft darzustellen. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen klar zu präsentieren und eine konsistente und autoritative Lieferung für unsere Schulungsvideos sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an bestehende Wiederverkäufer für ein Produktupdate oder eine Auffrischung richtet, indem Sie einen ruhigen, schrittweisen visuellen Stil mit klarer Erzählung annehmen, um neue Funktionen oder Prozesse zu erläutern. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Zuschauer den personalisierten Inhalt in diesen wichtigen Onboarding-Videos verfolgen können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges modernes und effizientes Video, das für Programmmanager von Wiederverkäufern konzipiert ist und die Einfachheit der Aktualisierung oder Anpassung von Wiederverkäuferinhalten demonstriert, indem es einen lösungsorientierten Ansatz mit einer freundlichen und ermutigenden Stimme visuell hervorhebt. Dieses schnelle Update sollte zeigen, wie HeyGens Vorlagen & Szenen schnelle Anpassungen für alle Ihre Onboarding-Videoanforderungen ermöglichen und die Markenkonsistenz über alle Materialien hinweg aufrechterhalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Wiederverkäufer-Onboarding-Videos erstellt

Produzieren Sie effizient ansprechende und informative Onboarding-Videos für Ihre Wiederverkäufer, um sicherzustellen, dass sie wesentliche Informationen schnell mit professionellen, AI-gestützten Tools erfassen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, um schnell mit der Erstellung Ihrer Wiederverkäufer-Onboarding-Inhalte zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Verwandeln Sie Ihr Skript in fesselnde Videoszenen, indem Sie jedes Detail mit vollständigen Anpassungsoptionen anpassen, um Ihre Marke widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Elemente hinzu
Integrieren Sie realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers, um klare, ansprechende Anweisungen an Ihre neuen Wiederverkäufer zu liefern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihre fertigen Onboarding-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit für die nahtlose Verteilung an Ihr Wiederverkäufernetzwerk.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wiederverkäufer motivieren und inspirieren

.

Erstellen Sie wirkungsvolle und motivierende Videos, die neue Wiederverkäufer inspirieren und Begeisterung und Engagement für Ihre Marke und Produkte fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos?

HeyGens AI-gesteuerte Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Onboarding-Videos mit Text-zu-Video und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies rationalisiert den gesamten Prozess und macht es effizient, hochwertige Inhalte für verschiedene Bedürfnisse zu produzieren.

Kann HeyGen Inhalte vollständig für verschiedene Mitarbeiter-Onboarding-Szenarien anpassen?

Ja, HeyGen bietet vollständige Anpassungsoptionen, um personalisierte Inhalte zu erstellen, die auf verschiedene Mitarbeiter-, Kunden- oder Benutzer-Onboarding-Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können Ihre Markensteuerungen integrieren, um Konsistenz über alle Ihre Videos hinweg sicherzustellen.

Bietet HeyGen AI-Voiceovers zur Verbesserung von Schulungsvideos an?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, hochwertige AI-Voiceovers direkt aus Ihrem Skript zu generieren, perfekt für ansprechende Schulungsvideos und Mikrolernmodule. Dies eliminiert die Notwendigkeit für professionelle Sprecher und beschleunigt die Produktion.

Was macht HeyGen ideal für die Entwicklung ansprechender Videos für neue Mitarbeiter?

HeyGen nutzt realistische AI-Avatare und robuste Videobearbeitungsfunktionen, um überzeugende Mitarbeiter-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu produzieren. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und bietet Medienbibliotheksintegration, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte sowohl ansprechend als auch vielseitig sind.

