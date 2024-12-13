Erstellen Sie Forschungsvideos mit AI

Verwandeln Sie Ihre Forschung in fesselnde, professionelle Videos mit AI-gestützten Tools und beeindruckenden AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-Sekunden-Video-Abstract für eine bevorstehende Konferenzpräsentation, das sich an akademische Kollegen und Förderinstitutionen richtet. Ihr Video sollte einen datengesteuerten visuellen Stil aufweisen, der HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um wichtige Methoden und Ergebnisse hervorzuheben, mit prägnanter Erzählung aus Ihrem Text-zu-Video-Skript für maximale Klarheit. Dies gewährleistet Videos in professioneller Qualität für Ihre Forschung.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein innovatives Forschungsprojekt vor, das ein dynamisches 30-Sekunden-Video zur Präsentation von Forschungsergebnissen benötigt, um Industriepartner und potenzielle Kollaborateure zu gewinnen. Gestalten Sie einen modernen, wirkungsvollen visuellen Stil, indem Sie HeyGens Medienbibliothek und Stock-Unterstützung für beeindruckende Visuals nutzen, ergänzt durch eine energetische Stimme und wesentliche Untertitel, um die bahnbrechende Natur Ihrer Arbeit zu vermitteln, und machen Sie vollen Gebrauch von AI-gestützten Vorlagen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kurzes, aufmerksamkeitsstarkes 15-Sekunden-Video, um eine schnelle Ankündigung über Ihre neuesten Forschungsergebnisse zu machen, ideal für Social-Media-Follower oder ein internes Team-Update. Konzentrieren Sie sich auf einen schnellen visuellen Ansatz mit direkter, prägnanter Botschaft, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und integrieren Sie AI-Avatare, um die Botschaft direkt und ansprechend zu übermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Forschungsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Forschung mühelos in fesselnde Videos in professioneller Qualität. Nutzen Sie AI-gestützte Tools, um überzeugende Video-Abstracts und Konferenzpräsentationen zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Forschungserzählung oder Ihr Video-Abstract. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine dynamische visuelle Geschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Präsentation, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, die Sie oder Ihre Forschung repräsentieren. Dies verleiht Ihren Videos in professioneller Qualität eine menschliche Note.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Stimme und Visuals hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellem Audio, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen. Integrieren Sie diese Erzählung mühelos mit fesselnden Visuals aus unserer Medienbibliothek oder Ihren eigenen Uploads.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Finalisieren Sie Ihr Forschungsvideo, indem Sie Untertitel für Barrierefreiheit und größere Reichweite hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr poliertes Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für jede Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbreiten Sie Forschung in sozialen Medien

Erstellen Sie schnell fesselnde, professionelle Videoclips aus Ihrer Forschung für eine effektive Verbreitung über soziale Medienplattformen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Videos für Forschungsvorstellungen und Abstracts zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos für Ihre Forschungsvorstellungen und Video-Abstracts zu erstellen. Unsere AI-gestützten Vorlagen und Tools sorgen dafür, dass Sie Videos in professioneller Qualität produzieren, die hochgradig fesselnd sind.

Enthält HeyGen AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-Avatare und eine AI-Sprachschauspieler-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken. Dies ist perfekt für die Erstellung dynamischer Konferenzpräsentationen und Bildungsinhalte mit professionellem Touch.

Kann ich mit HeyGen schnell Videos aus Textskripten generieren?

Absolut. HeyGen bietet einen kostenlosen Text-zu-Video-Generator, der Ihre geschriebenen Skripte nahtlos in fesselnde Videos verwandelt. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videos für jede Plattform, einschließlich sozialer Medien.

Welche Arten von Videos in professioneller Qualität kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Videos in professioneller Qualität erstellen, von detaillierten Forschungsvideos und prägnanten Video-Abstracts bis hin zu fesselnden Inhalten für soziale Medien. Unsere AI-gestützten Tools machen es einfach, wirkungsvolle Bildungsinhalte und mehr zu produzieren.

