Erkenntnisse freischalten: Erstellen Sie Anforderungsentdeckungsvideos

Optimieren Sie die Anforderungserfassung und steigern Sie das Engagement der Stakeholder, indem Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Product Owner und agile Teams, das zeigt, wie man umfangreiche Anforderungserfassungsprozesse in ansprechende, AI-gesteuerte Videos verwandelt. Verwenden Sie einen dynamischen, informativen visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten sowie nahtlose Untertitel, um die Skriptklarheit für eine effektive Kommunikation mit Stakeholdern zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video-Tutorial für funktionsübergreifende Teams und wichtige Stakeholder, das effektive Stakeholder-Engagement durch virtuelle Meetings veranschaulicht. Dieses Video sollte einen lehrreichen, schrittweisen visuellen Ansatz mit einem freundlichen AI-Sprecher bieten und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um die Erstellung hochwertiger Anforderungsentdeckungsvideos zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges informatives Video für Dokumentationsspezialisten und technische Redakteure, das zeigt, wie man die Anforderungsdokumentation durch nahtlose Videoproduktion verbessern kann. Verwenden Sie einen modernen, präzisen visuellen Stil, der reich an unterstützenden Grafiken ist, und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie das Anpassen und Exportieren von Seitenverhältnissen, um kritische Projektanforderungen professionell zu liefern und visuelle Elemente effektiv einzubinden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Anforderungsentdeckungsvideos erstellt

Steigern Sie das Engagement der Stakeholder und optimieren Sie die Anforderungserfassung, indem Sie professionelle, AI-gesteuerte Entdeckungsvideos mit lebensechten Avataren und leistungsstarken Tools erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines klaren Skripts für Ihr Anforderungsentdeckungsvideo, in dem Sie wichtige Fragen und Informationen skizzieren, die vermittelt werden sollen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihren Text nahtlos in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren Avatar mit einem professionellen AI-Sprecher, um Ihr Skript zu erzählen und eine klare und konsistente Botschaft für ein effektives Stakeholder-Engagement zu gewährleisten.
3
Step 3
Integrieren Sie visuelle Elemente
Bereichern Sie Ihre Anforderungsentdeckungsvideos mit relevanten visuellen Elementen und Hintergründen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um Stockmaterial, Bilder oder Branding hinzuzufügen und Ihre Inhalte ansprechender und verständlicher zu machen.
4
Step 4
Finalisieren und exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, erstellen Sie Ihr hochwertiges Anforderungsentdeckungsvideo. HeyGen bietet Anpassungen des Seitenverhältnisses und Exporte, sodass Sie Ihre AI-gesteuerten Videos problemlos auf verschiedenen Plattformen teilen können, um eine effiziente Anforderungserfassung zu erleichtern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Stakeholder-Engagement mit AI

Nutzen Sie AI-Videos, um das Engagement der Stakeholder in Anforderungsüberprüfungssitzungen und Projektaktualisierungen erheblich zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI für eine nahtlose Videoproduktion?

HeyGen verwendet fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos zu verwandeln, die AI-Avatare und AI-Sprecher enthalten. Diese Plattform sorgt für eine nahtlose Videoproduktion, sodass Benutzer mühelos ansprechende Videos aus einem einfachen Skript erstellen können.

Kann ich AI-Avatare innerhalb von HeyGen für meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare an den einzigartigen Stil Ihrer Marke anzupassen. Sie können auch Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben integrieren, um eine konsistente visuelle Identität in all Ihren AI-gesteuerten Videos sicherzustellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Umwandlung von Text in Video?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Free Text to Video Generator, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Skripte mit einer Vielzahl von Funktionen zum Leben zu erwecken. Es generiert hochwertige AI-Sprachsynthesen, erstellt automatisch Untertitel und unterstützt die Optimierung der Skriptklarheit für überzeugende Videoinhalte.

Unterstützt HeyGen verschiedene Ausgabeoptionen und Medienintegration?

HeyGen bietet vielseitige Ausgabeoptionen, einschließlich der Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen und der Möglichkeit, Videos ohne Wasserzeichen zu exportieren. Benutzer können auch nahtlos visuelle Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek oder Stock-Unterstützung integrieren, um ihre Video-Tutorials und Präsentationen zu verbessern.

