Erstellen Sie Erneuerungs-Workflow-Videos mit AI für mühelosen Erfolg

Optimieren Sie Ihre Customer Success Bemühungen für Vertragsverlängerungen, indem Sie AI-Avatare nutzen, um automatisierte Videos mit personalisierten Nachrichten zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Marketingvideo für Vertriebsleiter, das zeigt, wie personalisierte Nachrichten die Vertragsverlängerungen erheblich verbessern können. Verwenden Sie Text-zu-Video aus einem Skript, um fesselnde, direkte Erzählungen mit dynamischen Visuals und automatischen Untertiteln zu erstellen, die die wichtigsten Vorteile in einem freundlichen, überzeugenden Stil hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo für HR-Teams, das die Einfachheit der Einrichtung neuer Erneuerungskommunikationsprozesse mit einer Erneuerungs-Workflow-Vorlage veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und ermutigend sein, unterstützt von beschwingter Musik und der Nutzung von HeyGen's Vorlagen & Szenen sowie der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eine schnelle Zusammenstellung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für Geschäftsinhaber, das die Effizienz und Wirkung von AI-gesteuerten Videolösungen für automatisierte Videos betont. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und autoritativ sein, mit eleganter Animation und professionellen AI-Avataren, wobei der Fokus auf flexibler Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen liegt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Erneuerungs-Workflow-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Vertragsverlängerungen und verbessern Sie die Kommunikation mit professionellen, automatisierten Videos. Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Nachrichten für Marketing, Vertrieb und Customer Success.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek von `Erneuerungs-Workflow-Vorlagen`-Designs wählen oder geben Sie Ihr Skript ein, um mit der Erstellung Ihres Videos mit Vorlagen & Szenen zu beginnen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von `AI-Avataren`, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Nachricht professionell zu übermitteln, indem Sie die AI-Avatare-Funktion nutzen.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit AI-Sprachsynthese
Verbessern Sie Ihr Video mit Sprachsynthese, indem Sie aus einer Reihe von `AI-Sprachsynthesen` wählen, um ansprechendes und wirkungsvolles Audio für Ihre Nachricht zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte, um Ihre professionellen `automatisierten Videos` im gewünschten Format herunterzuladen, bereit für die sofortige Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie Erneuerungs-Pitches mit Erfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, die den Kundenerfolg hervorheben, um den Wert zu verstärken, Vertrauen aufzubauen und letztendlich höhere Vertragsverlängerungsraten zu unterstützen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Erneuerungs-Workflow-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende, personalisierte Nachrichten für Vertragsverlängerungen einfach zu erstellen, indem Sie AI-gesteuerte Videolösungen nutzen. Verwenden Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus einem Skript, um Ihren Erneuerungs-Workflow zu optimieren.

Bietet HeyGen Optionen für Erneuerungs-Workflow-Vorlagen?

Ja, HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen, die die Erstellung automatisierter Videos für Vertragsverlängerungen vereinfachen. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, Marketing-, HR-Teams, Vertriebsleiter und Customer Success Manager dabei zu unterstützen, schnell professionellen Inhalt zu erstellen.

Kann ich meine Erneuerungsvideos mit den AI-Funktionen von HeyGen personalisieren?

Absolut, die AI-Avatare und AI-Sprachsynthese von HeyGen ermöglichen eine tiefgehende Personalisierung, sodass Sie maßgeschneiderte Nachrichten übermitteln können, die bei den Empfängern Anklang finden. Verbessern Sie Ihre Videos mit automatischen Untertiteln und Branding-Kontrollen für einen professionellen Touch.

Was macht HeyGen ideal für automatisierte Erneuerungskommunikation?

HeyGen ist ideal für automatisierte Erneuerungskommunikation, da es in der Lage ist, hochwertige AI-Trainingsvideos und personalisierte Nachrichten in großem Maßstab zu generieren. Seine robusten Videokreationstools unterstützen verschiedene Teams dabei, Vertragsverlängerungen effizient zu verwalten.

