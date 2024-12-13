Erstellen Sie Erneuerungs-Playbook-Videos mit AI für den Kundenerfolg

Ermöglichen Sie Ihren Kundenerfolgsteams, die Kundenbindung und Upselling-Möglichkeiten mit dynamischen AI-Avataren zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Account Manager und Customer Success Manager, das zeigt, wie man eine Erneuerungsrisikobewertung durchführt und den Kunden Wert demonstriert. Der visuelle Stil sollte datengetrieben und selbstbewusst sein, mit dynamischen Diagrammen und Grafiken aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch eine überzeugende AI-Voiceover-Generierung, um die Erzählung zu leiten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Video für Marketing- und Kundenerfahrungsteams, das Best Practices für Kundenengagement zeigt, die zu verbessertem Kundenfeedback und erfolgreichen Erneuerungen führen. Der visuelle Stil sollte freundlich und energetisch sein, mit animierten Grafiken und anpassbaren Szenen über HeyGens Vorlagen & Szenen, zum Leben erweckt durch einen AI-Avatar.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein 45-sekündiges überzeugendes Video für Vertriebsentwicklungsvertreter und Kundenerfolgsteams, das wichtige Upselling-Möglichkeiten im Erneuerungsprozess hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte umsetzbar und direkt sein, mit klaren Handlungsaufforderungen, wobei wesentliche Informationen durch Untertitel/Untertitel von HeyGen verstärkt und von einem AI-Avatar geliefert werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Erneuerungs-Playbook-Videos erstellt

Erstellen Sie ansprechende, AI-gesteuerte Erneuerungs-Playbook-Videos, um Kunden zu schulen, Wert zu verstärken und Ihre Bindungsstrategie mit Leichtigkeit und Effizienz zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Erneuerungs-Playbook-Skripts, das sich auf wichtige Wertversprechen und nächste Schritte für den Kundenerfolg konzentriert. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln, und nutzen Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatar-Funktion für eine professionelle Präsentation.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Szenen und Ihr Branding an
Wählen Sie aus HeyGens anpassbaren Szenen und Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell zu unterstützen. Fügen Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke hinzu, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Erneuerungsstrategie und Produktidentität zu verstärken.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit klaren, natürlich klingenden Voiceovers, die von HeyGens AI-Voiceover-Funktion generiert werden, oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie automatische Untertitel und Bildunterschriften für alle Zielgruppen hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen für Kundenbindung
Sobald Ihr Erneuerungs-Playbook-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach mit HeyGens flexibler Größenanpassung und Exportfähigkeit. Verteilen Sie diese überzeugenden Videos, um proaktiv Kunden zu binden und Ihre gesamten Kundenbindungsbemühungen zu unterstützen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie Kundenbildungsmaterial

Erstellen Sie hochwertige, AI-gesteuerte Bildungsvideos, um die Vorteile und Best Practices der Erneuerung effizient an Kunden zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erneuerungsstrategie mit AI-gesteuerten Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Kundenerfolgsteams, Erneuerungs-Playbook-Videos effizient zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie können Sie konsequent personalisierte Wertdemonstrationen liefern, um die Kundenbindung im Rahmen Ihrer gesamten Erneuerungsstrategie zu verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um das Kundenengagement in Erneuerungs-Playbook-Videos zu verbessern?

HeyGen bietet anpassbare Szenen, AI-Voiceovers und realistische AI-Avatare, um Ihre Erneuerungs-Playbook-Videos hochgradig ansprechend zu gestalten. Diese Tools helfen, eine klare Wertdemonstration zu liefern, die ein stärkeres Kundenengagement und eine höhere Kundenbindung fördert.

Kann HeyGen Kundenerfolgsteams dabei helfen, die Produktion von Erneuerungs-Playbook-Videos zu skalieren?

Absolut. Die Plattform von HeyGen ermöglicht es Kundenerfolgsteams, schnell Erneuerungs-Playbook-Videos mit AI-Sprechern und Text-zu-Video aus Skript zu erstellen. Dies rationalisiert die Inhaltserstellung erheblich und ermöglicht konsistentes Kundenengagement und robuste Unterstützung für Ihre Erneuerungsstrategie.

Wie unterstützt HeyGen bei der proaktiven Erneuerungsrisikobewertung und Wertdemonstration?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, gezielte AI-gesteuerte Videos zu erstellen, die die Produktnutzung und Erfolgsgeschichten hervorheben und direkt auf potenzielle Erneuerungsrisikofaktoren eingehen. Die Bereitstellung überzeugender Wertdemonstrationen durch professionelle AI-Avatare hilft, die Kundenzufriedenheit zu stärken und die Kundenbindung zu fördern.

