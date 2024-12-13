HeyGen ist perfekt geeignet, um Schulungsvideos für Remote-Arbeit zu erstellen, indem Sie konsistente, hochwertige Inhalte produzieren, die leicht teilbar sind. Mit Branding-Kontrollen, anpassbaren Vorlagen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie sicherstellen, dass Ihre Schulungsvideos professionell und für eine verstreute Belegschaft zugänglich sind, um die Wissensvermittlung zu verbessern.