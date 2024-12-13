Erstellen Sie Schulungsvideos für Remote-Arbeit, die fesseln und bilden

Stärken Sie Ihr Remote-Team mit professionellen Schulungsvideos, indem Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Remote-Teams zur "Wissensvermittlung" über ein neues Software-Update, das als internes "Schulungsvideo" fungiert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und illustrativ sein, klare Bildschirmaufnahmen und animierte Overlays einbeziehen, mit einer ansprechenden Stimme, die durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um eine konsistente Erzählung zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit "Planungstipps" zur Steigerung der Produktivität im Homeoffice, das "Schulungsvideo-Vorlagen" nutzt. Dieses Video sollte sich an alle Remote-Mitarbeiter richten und einen schnellen, visuell ansprechenden Infografik-Stil mit lebendigen Farben und fröhlicher Hintergrundmusik verwenden, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell umsetzbare Ratschläge zu vermitteln.
Erstellen Sie ein detailliertes 90-sekündiges Video, das komplexe "technische Aspekte" eines neuen Cybersicherheitsprotokolls erklärt und als "AI-Schulungsvideo" für IT-Support-Mitarbeiter im Homeoffice dient. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, präzise und sehr informativ sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen und einer ruhigen, autoritativen Stimme, ergänzt durch HeyGens präzise Untertitel, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Schulungsvideos für Remote-Arbeit erstellt

Optimieren Sie die Erstellung professioneller und ansprechender Schulungsvideos für Ihr Remote-Team mit AI, um Wissensvermittlung und Einarbeitung zu verbessern.

Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Remote-Schulungsvideo-Projekt, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Sammlung von Vorlagen & Szenen wählen, die eine professionelle Grundlage für Ihre Inhalte bieten.
Step 2
Erstellen Sie Ihre Inhalte mit AI
Verwandeln Sie Ihr geschriebenes Skript in ein dynamisches Video. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ansprechende Visuals und Erzählungen für Ihre Remote-Mitarbeiter zu generieren.
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsvideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Passen Sie Farben, Schriftarten und integrieren Sie Ihr Logo einfach mit HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an.
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exportfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihr Schulungsvideo für Remote-Arbeit perfekt für jede Plattform optimiert ist.

Anwendungsfälle für Schulungsvideos für Remote-Arbeit

Vereinfachen Sie komplexe Informationen für Schulungen

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche AI-Schulungsvideos, um klare Kommunikation und effektiven Wissenstransfer für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke kreative Werkzeuge, darunter AI-Avatare und professionelle Voiceovers, um Ihr Skript in fesselnde Schulungsvideos zu verwandeln. Nutzen Sie intuitive Schulungsvideo-Vorlagen und nahtlose Skripterstellungsfunktionen, um Ihre kreative Planung und Produktion mühelos zu optimieren.

Kann HeyGen helfen, schnell Schulungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen?

Absolut, HeyGen beschleunigt die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos für Mitarbeiter, ideal für die Einarbeitung und Produktschulungen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um konsistente, professionelle Inhalte für effektive Wissensvermittlung in Ihrer Organisation zu generieren, ohne umfangreiche Videobearbeitung.

Was macht HeyGen zu einer effektiven Lösung für AI-Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung aus Ihrem Textskript zu erstellen, was es zu einer effektiven Plattform für AI-Schulungsvideos macht. Diese Technologie sorgt für professionelle Erzählungen und fügt automatisch Untertitel hinzu, um die technischen Aspekte der Videoproduktion mühelos abzudecken.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos für Remote-Arbeit unterstützen?

HeyGen ist perfekt geeignet, um Schulungsvideos für Remote-Arbeit zu erstellen, indem Sie konsistente, hochwertige Inhalte produzieren, die leicht teilbar sind. Mit Branding-Kontrollen, anpassbaren Vorlagen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie sicherstellen, dass Ihre Schulungsvideos professionell und für eine verstreute Belegschaft zugänglich sind, um die Wissensvermittlung zu verbessern.

