Erstellen Sie Schulungsvideos für Remote-Arbeit, die fesseln und bilden
Stärken Sie Ihr Remote-Team mit professionellen Schulungsvideos, indem Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Remote-Teams zur "Wissensvermittlung" über ein neues Software-Update, das als internes "Schulungsvideo" fungiert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und illustrativ sein, klare Bildschirmaufnahmen und animierte Overlays einbeziehen, mit einer ansprechenden Stimme, die durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um eine konsistente Erzählung zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit "Planungstipps" zur Steigerung der Produktivität im Homeoffice, das "Schulungsvideo-Vorlagen" nutzt. Dieses Video sollte sich an alle Remote-Mitarbeiter richten und einen schnellen, visuell ansprechenden Infografik-Stil mit lebendigen Farben und fröhlicher Hintergrundmusik verwenden, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell umsetzbare Ratschläge zu vermitteln.
Erstellen Sie ein detailliertes 90-sekündiges Video, das komplexe "technische Aspekte" eines neuen Cybersicherheitsprotokolls erklärt und als "AI-Schulungsvideo" für IT-Support-Mitarbeiter im Homeoffice dient. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, präzise und sehr informativ sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen und einer ruhigen, autoritativen Stimme, ergänzt durch HeyGens präzise Untertitel, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Verbessern Sie die Lernergebnisse und stellen Sie sicher, dass Ihre Remote-Teams wichtige Informationen aktiv aufnehmen, durch dynamische, AI-gestützte Videoinhalte.
Skalieren Sie Schulungen und erreichen Sie Remote-Mitarbeiter.
Entwickeln Sie schnell zahlreiche Schulungsvideos für Remote-Arbeit, um umfassendes Lernen für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen, unabhängig von ihrem Standort.
Häufig Gestellte Fragen
Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen bietet leistungsstarke kreative Werkzeuge, darunter AI-Avatare und professionelle Voiceovers, um Ihr Skript in fesselnde Schulungsvideos zu verwandeln. Nutzen Sie intuitive Schulungsvideo-Vorlagen und nahtlose Skripterstellungsfunktionen, um Ihre kreative Planung und Produktion mühelos zu optimieren.
Kann HeyGen helfen, schnell Schulungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen?
Absolut, HeyGen beschleunigt die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos für Mitarbeiter, ideal für die Einarbeitung und Produktschulungen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um konsistente, professionelle Inhalte für effektive Wissensvermittlung in Ihrer Organisation zu generieren, ohne umfangreiche Videobearbeitung.
Was macht HeyGen zu einer effektiven Lösung für AI-Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung aus Ihrem Textskript zu erstellen, was es zu einer effektiven Plattform für AI-Schulungsvideos macht. Diese Technologie sorgt für professionelle Erzählungen und fügt automatisch Untertitel hinzu, um die technischen Aspekte der Videoproduktion mühelos abzudecken.
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos für Remote-Arbeit unterstützen?
HeyGen ist perfekt geeignet, um Schulungsvideos für Remote-Arbeit zu erstellen, indem Sie konsistente, hochwertige Inhalte produzieren, die leicht teilbar sind. Mit Branding-Kontrollen, anpassbaren Vorlagen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie sicherstellen, dass Ihre Schulungsvideos professionell und für eine verstreute Belegschaft zugänglich sind, um die Wissensvermittlung zu verbessern.