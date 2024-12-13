Erstellen Sie mühelos Videos zu Remote-Arbeitsrichtlinien

Erstellen Sie schnell professionelle Video-Schulungsmaterialien, um komplexe Unternehmensrichtlinien mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video zur Unternehmenskommunikation, das kritische Datensicherheitsregeln für alle Remote-Teammitglieder, die von zu Hause aus arbeiten, anspricht. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit Infografikelementen und einfachen Bewegungsgrafiken, gepaart mit einer direkten und autoritären Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Untertitel, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Sicherheitsverfahren klar kommuniziert und zugänglich sind.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Segment für Video-Schulungsmaterialien für HR und neue Mitarbeiter, das komplexe Unternehmensrichtlinien im Zusammenhang mit hybrider Arbeit erklärt. Das Video sollte einen dynamischen und modernen visuellen Stil haben, der Stock-Footage von professionellen Arbeitsumgebungen mit subtilen Textüberlagerungen mischt, unterstützt von einer optimistischen und ermutigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um die Erstellung dieser wirkungsvollen Lernressource zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video zu Arbeitsplatzrichtlinien, das sich auf effektive Kommunikationserwartungen für alle Teammitglieder in einer Remote-Umgebung konzentriert. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und schnelllebig sein, mit schnellen Übergängen und On-Screen-Textanimationen, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Erstellen Sie den Inhalt effizient mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine konsistente Botschaft sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zu Remote-Arbeitsrichtlinien erstellt

Vereinfachen Sie den Prozess der Erklärung komplexer Remote-Arbeitsrichtlinien und wesentlicher Unternehmensrichtlinien für neue und bestehende Mitarbeiter mit ansprechenden Videoinhalten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende Videos zu erstellen, die Ihre "Remote-Arbeitsrichtlinie" in einem zugänglichen Format erklären.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", indem Sie Ihre bestehenden "Unternehmensrichtlinien" eingeben, damit die AI den Text in dynamische Videoinhalte verwandelt.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement, indem Sie lebensechte "AI-Avatare" integrieren, um wichtige Aspekte Ihrer "Homeoffice-Richtlinie" zu präsentieren und komplexe Informationen leicht verständlich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr finales Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten, damit Ihre wesentlichen Richtlinien für "neue Mitarbeiter" leicht zugänglich sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Richtlinienaktualisierungen

.

Produzieren Sie schnell prägnante, ansprechende Videoclips für Richtlinienaktualisierungen oder kurze Erklärungen, um Ihr Remote-Team informiert und abgestimmt zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effektiv bei der Erstellung von Videos zu Remote-Arbeitsrichtlinien helfen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Videos zu Remote-Arbeitsrichtlinien, sodass Sie komplexe Unternehmensrichtlinien klar erklären können. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um professionelle Video-Schulungsmaterialien schnell und effizient zu produzieren.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Remote-Onboarding und Unternehmenskommunikation?

Die Nutzung von HeyGen für Remote-Onboarding-Videos gewährleistet eine konsistente Unternehmenskommunikation der Richtlinien an neue Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Standort. Sie können Videovorlagen mit Ihrem Branding anpassen und Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen, um das Remote-Onboarding-Erlebnis zu verbessern.

Wie schnell kann ich mit HeyGen aktualisierte Videos zu Arbeitsplatzrichtlinien produzieren?

Mit HeyGen können Sie schnell und einfach Videos zu Arbeitsplatzrichtlinien erstellen, selbst für komplexe Themen wie Aktualisierungen der hybriden Arbeitsrichtlinien. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, um Text-zu-Video-Inhalte zu generieren, und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek, um die Produktion zu beschleunigen.

Kann HeyGen Unternehmensrichtlinien in ansprechende Video-Schulungsmaterialien verwandeln?

Ja, HeyGen nutzt AI-Avatare und Sprachgenerierung, um Ihre statischen Unternehmensrichtlinien in dynamische Video-Schulungsmaterialien zu verwandeln. Dies hilft, neue Mitarbeiter effektiv zu schulen und sicherzustellen, dass wichtige Botschaften in Ihrer Organisation ankommen, um das Verständnis der Richtlinien insgesamt zu verbessern.

