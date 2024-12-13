Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein idealer AI-Nachhaltigkeits-Video-Maker für Remote-Teams zu sein, der es ihnen ermöglicht, gemeinsam Remote-Nachhaltigkeitsvideos zu erstellen. Sein intuitiver Video-Editor und die cloudbasierten Funktionen vereinfachen den gesamten Prozess der nachhaltigen Videoproduktion von jedem Standort aus.