Erstellen Sie mühelos Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter

Integrieren Sie neue Mitarbeiter nahtlos mit überzeugenden Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter. Steigern Sie das Engagement und bauen Sie die Unternehmenskultur auf, indem Sie vorgefertigte Videovorlagen für eine schnelle Erstellung nutzen.

438/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das bestehende Teammitglieder dazu einlädt, sich vorzustellen und ihre Erfahrungen zu teilen, um eine starke Mitarbeiterbindung mit neuen Remote-Mitarbeitern zu fördern. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und kollaborativ sein, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um dynamische und relevante Bilder zu integrieren, die individuelle Vorstellungen ergänzen und den Teamgeist zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für Remote-Mitarbeiter, das sich an das gesamte Unternehmen richtet und die Rolle und anfänglichen Verantwortlichkeiten des neuen Mitarbeiters klar umreißt. Dieses Video sollte einen prägnanten und informativen professionellen visuellen Stil beibehalten und HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um eine klare, konsistente und autoritative Botschaft von einem Einstellungsmanager oder Teamleiter zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Willkommensvideo für neue Remote-Mitarbeiter, das kreativ die Kernwerte und die Unternehmenskultur hervorhebt. Der visuelle Stil sollte lebhaft und ansprechend sein, animierte Elemente und lebendige Farben einbeziehen, was leicht durch die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen erreicht werden kann, um eine markengerechte und unvergessliche Einführung in die Organisation zu liefern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter erstellt

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter nahtlos in Ihrer Unternehmenskultur, egal wo sie sich befinden, indem Sie ansprechende und informative Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter erstellen.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Einführungsskript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der wichtigsten Botschaften für Ihre Remote-Mitarbeiter und stellen Sie sicher, dass es Ihre Unternehmenskultur widerspiegelt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Layouts, um polierte Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu erstellen, die bei neuen Mitarbeitern Anklang finden. Passen Sie Ihr gewähltes Design mit HeyGens Vorlagen & Szenen an, um es mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Steigern Sie das Engagement, indem Sie lebensechte AI-Avatare hinzufügen, die Ihr Video erzählen, und die Einführung für Remote-Mitarbeiter persönlicher gestalten. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Auswahl an AI-Avataren, um den perfekten virtuellen Präsentator zu finden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mit neuen Mitarbeitern
Finalisieren Sie Ihr ansprechendes Willkommensvideo und stellen Sie sicher, dass alle Details für Ihre neuen Teammitglieder perfekt sind. Nutzen Sie HeyGens Funktionen zur Größenanpassung & zum Exportieren, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und es nahtlos zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie personalisierte Willkommensvideos, die Kultur aufbauen

.

Gestalten Sie personalisierte Willkommensvideos, um neue Remote-Mitarbeiter vorzustellen, eine starke Unternehmenskultur zu fördern und sie von Anfang an wertgeschätzt zu fühlen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende Einführungsvideos für Remote-Mitarbeiter zu erstellen. Durch die Nutzung von KI-gestützten Funktionen und realistischen AI-Avataren können Sie personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter gestalten, die von Anfang an ein starkes Gefühl der Unternehmenskultur vermitteln.

Welche Funktionen bietet HeyGen für skalierbare Onboarding-Videos für Mitarbeiter?

HeyGen vereinfacht die Erstellung umfassender Onboarding- und Schulungsvideos für Mitarbeiter durch seine intuitive Plattform. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen, Text-zu-Video-Funktionalität und automatische Untertitel, um effizient konsistente und qualitativ hochwertige Inhalte für Ihr gesamtes Onboarding-Programm zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in Schulungsvideos für Mitarbeiter zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in alle Schulungsvideos für Mitarbeiter zu integrieren. Dies gewährleistet Markenidentität in Ihrer internen Kommunikation, stärkt die Unternehmenskultur und fördert das Mitarbeiterengagement.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und das Engagement für Remote-Mitarbeiter sicher?

HeyGen stellt die Zugänglichkeit und das Engagement für Remote-Mitarbeiter durch Funktionen wie automatische Untertitel/Beschriftungen und Voiceover-Generierung sicher, sodass Inhalte für alle verständlich sind. Nutzen Sie AI-Avatare, um dynamische und personalisierte Willkommensvideos zu erstellen, die das Onboarding-Erlebnis unabhängig vom Standort verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo