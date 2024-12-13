Erstellen Sie Remote-Zusammenarbeitsvideos einfach und effektiv
Produzieren Sie ansprechende und interaktive Videos zur Verbesserung der Teamkommunikation und des Onboardings, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für internationale HR-Abteilungen, das sich auf die Integration neuer Mitarbeiter in eine globale Remote-Belegschaft konzentriert. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit vielfältigen Vorlagen und Szenen, die verschiedene Teaminteraktionen darstellen, ergänzt durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion für mehrsprachige Erzählungen. Der Ton sollte freundlich und klar sein und umfassende Anleitungen bieten, um den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter in verschiedenen Regionen zu vereinfachen, komplett mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Projektmanager, um den wöchentlichen Fortschritt effektiv an Stakeholder zu kommunizieren und zu betonen, wie AI-gestützter Videoinhalt Arbeitsabläufe vereinfachen kann. Visuell sollte das Video dynamisch und visuell ansprechend sein, mit Infografik-ähnlichen Animationen, um Projektmeilensteine zu veranschaulichen, alles schnell erstellt mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Der Ton sollte ein lebhafter, informativer Voiceover sein, das ein schnelles, aber verständliches Tempo beibehält und zeigt, wie Text-zu-Video aus Skripten eine schnelle Erstellung von Updates ohne komplexe Bearbeitung ermöglicht.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Benutzer einer komplexen Softwarefunktion, das für technischen Support und detaillierte Anleitungen konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte akribisch klar sein, mit Bildschirmaufnahmen der Software in Aktion, kombiniert mit einem AI-Avatar, der präzise wichtige Interface-Elemente hervorhebt, optimiert für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten. Der Ton sollte eine ruhige, geduldige Schritt-für-Schritt-Erzählung bieten, die sicherstellt, dass alle Benutzer mit Untertiteln folgen können, um komplexe Funktionen zugänglich zu machen und Support-Anfragen zu reduzieren, indem asynchrone Video-Zusammenarbeitstools für interne Überprüfungen genutzt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie Remote-Schulungen und Onboarding.
Nutzen Sie AI-Videos, um überzeugende Schulungsmaterialien zu erstellen, die das Engagement und die Behaltensquote für Remote-Mitarbeiter steigern.
Vereinfachen Sie die interne Teamkommunikation.
Produzieren Sie schnell ansprechende Video-Updates und Ankündigungen, um verteilte Teams informiert und verbunden zu halten und eine bessere Kommunikation zu fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI-Avataren?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und seinen kostenlosen Text-zu-Video-Generator, um Ihre Skripte mühelos in professionellen, AI-gestützten Videoinhalt zu verwandeln. Dies ermöglicht die schnelle Produktion ansprechender Videos ohne komplexe traditionelle Bearbeitung.
Kann HeyGen mehrsprachige Videoinhalte und Barrierefreiheitsfunktionen unterstützen?
Absolut, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Erzählfähigkeiten zusammen mit einem AI-Untertitel-Generator. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos einem breiteren Publikum zugänglich sind und die Teamkommunikation und interne Kommunikation in diversen globalen Teams verbessert wird.
Welche technische Infrastruktur unterstützt die Remote-Zusammenarbeit innerhalb von HeyGen?
HeyGen arbeitet als sichere, cloudbasierte Plattform, die für nahtlose Remote-Zusammenarbeit konzipiert ist und effiziente Teamarbeitsabläufe und Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht. Diese Infrastruktur vereinfacht Arbeitsabläufe und Projektmanagement für verteilte Teams.
Bietet HeyGen Werkzeuge für Markenbeständigkeit und Videopersonalisierung?
Ja, HeyGen umfasst umfassende Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie eine umfangreiche Medienbibliothek und vorgefertigte Vorlagen. Diese Funktionen ermöglichen es den Nutzern, professionelle, AI-gestützte Videoinhalte zu produzieren, die eine konsistente Markenidentität bewahren.