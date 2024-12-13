HeyGen ist ideal für alle, die an der Software-Freigabeplanung und -kommunikation beteiligt sind, einschließlich Produktmanager, technische Leiter und Marketingteams. Es vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Freigabebereitschaftsvideos, wodurch es einfacher wird, komplexe Updates zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle auf die Freigabestrategie abgestimmt sind.