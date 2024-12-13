Regulatorische Compliance-Videos mühelos erstellen

Nutzen Sie AI-Avatare, um ansprechende Compliance-Trainingsvideos zu erstellen, die rechtliche Genauigkeit gewährleisten und Zeit und Kosten sparen.

421/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges informatives Video für bestehende Mitarbeiter und Abteilungsleiter, das die neuesten regulatorischen Compliance-Updates erklärt, die für ihre Rollen relevant sind. Verwenden Sie einen modernen, autoritativen visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten und einer professionellen Stimme, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Compliance-Beauftragte richtet und zeigt, wie mühelos sie mit HeyGen Videos zur regulatorischen Compliance erstellen können. Dieses Video sollte einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik aufweisen und die Effizienz der Umwandlung von Text zu Video aus einem Skript sowie die Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für die schnelle Integration von Assets demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Erinnerungsvideo zur Compliance für alle Mitarbeiter, insbesondere für diejenigen, die mit sensiblen Daten umgehen, und betonen Sie die Datenschutzprotokolle. Die visuelle Präsentation sollte sauber und direkt sein, mit leicht verständlichen Grafiken, ergänzt durch einen sanften Erinnerungston in der Stimme. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte mit HeyGens umfassenden Untertiteln/Captioning verstärkt werden, um die Zugänglichkeit und das Behalten zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man regulatorische Compliance-Videos erstellt

Vereinfachen Sie die Erstellung rechtlich genauer und ansprechender Compliance-Trainings mit AI-gestützten Videotools. Vermitteln Sie wichtige Informationen effektiv und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Compliance-Video-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines präzisen und rechtlich genauen Skripts für Ihr Compliance-Training. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte effizient in ein Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihr Unternehmen professionell repräsentiert. Passen Sie das Erscheinungsbild an und wählen Sie eine geeignete Stimme, um Ihre Compliance-Botschaft klar zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente einfügen und die spezifischen Branding-Kontrollen Ihrer Marke anwenden, einschließlich Logos und Farben, für eine konsistente, professionelle Präsentation.
4
Step 4
Exportieren zur Verteilung
Führen Sie eine abschließende Überprüfung durch, um die Genauigkeit sicherzustellen, und exportieren Sie dann Ihr fertiges Video mit HeyGens Optionen zur Größenanpassung und zum Export, bereit zur Integration in Ihr Learning Management System (LMS).

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement im Compliance-Training verbessern

.

Verbessern Sie die Teilnahme und das Wissen der Lernenden in kritischen Compliance-Trainings mit interaktiven und dynamischen AI-gestützten Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Compliance-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, regulatorische Compliance-Videos einfach mit AI-gestützten Videotools zu erstellen. Verwandeln Sie Ihr Videoskript in eine dynamische Präsentation mit anpassbaren Videovorlagen, realistischen AI-Avataren und natürlichem AI-Voiceover, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding für meine regulatorischen Compliance-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und spezifische visuelle Elemente zu integrieren. Sie können aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen und AI-Avatare oder einen AI-Sprecher anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Compliance-Videos zugänglich und leicht verständlich sind?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer Compliance-Videos durch präzises AI-Voiceover und automatische Untertitel/Captioning. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Botschaft klar kommuniziert und von allen Zuschauern leicht verstanden wird, wodurch rechtliche Genauigkeit und Verständnis in Ihrem Publikum verstärkt werden.

Wo beginne ich, wenn ich ein neues Compliance-Video-Projekt mit HeyGen erstelle?

Beginnen Sie Ihr Compliance-Video-Projekt in HeyGen, indem Sie die intuitive Benutzeroberfläche nutzen, um entweder Ihr bestehendes Videoskript hochzuladen oder HeyGens Skripterstellungstools zu verwenden. Sie können dann aus einer Reihe professioneller Videovorlagen wählen, um den kreativen Prozess für Ihre regulatorischen Compliance-Videos effizient zu starten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo