Stärken Sie Ihre Reise mit Genesungsplan-Videos

Führen Sie Personen durch risikoreiche Situationen und verhindern Sie Rückfälle, indem Sie Text-zu-Video aus Skript für kraftvolle Botschaften nutzen.

516/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Fachleute im Bereich der psychischen Gesundheit, das zeigt, wie man riskante Situationen für Klienten identifiziert und navigiert, während wesentliche Ressourcen hervorgehoben werden. Dieses Video sollte einen professionellen und informativen Ton beibehalten, mit klaren, erklärenden Grafiken und einer autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Bildungsinhalte effizient in eine prägnante Präsentation zu verwandeln, indem Sie verschiedene Vorlagen und Szenen verwenden, um wichtige Punkte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das sich an Familien und Freunde richtet, die geliebte Menschen mit Suchtproblemen unterstützen, und Einblicke in verschiedene verfügbare Behandlungsoptionen bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte hoffnungsvoll und lehrreich sein, mit warmen Farben und aufmunternder Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um einfühlsame Botschaften oder simulierte Testimonials zu vermitteln, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen mit klaren Untertiteln/Untertiteln für eine breitere Reichweite zugänglich sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Informationsvideo für Gesundheitsdienstleister, das effektive Strategien zur Erstellung umfassender Genesungspläne für Patienten mit Verhaltensstörungen betont. Das Video sollte prägnant, professionell und direkt sein, mit hochwertigen Stockbildern und minimalen Textüberlagerungen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell relevante visuelle Inhalte auszuwählen und eine optimale Ansicht auf allen Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Genesungsplan-Videos erstellt

Entwickeln Sie schnell und effektiv stärkende Genesungsplan-Videos, die entscheidende Unterstützung und Anleitung für Personen auf ihrer Wellness-Reise bieten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Genesungsplan-Skript
Skizzieren Sie die wichtigsten Komponenten Ihres Aktionsplans zur Genesung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in gesprochene Dialoge zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden Avatar und eine Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft mit Empathie und Professionalität zu repräsentieren. Kombinieren Sie sie mit relevanten Szenen, um die visuelle Attraktivität Ihrer Genesungsinhalte zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Elemente für Klarheit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist, indem Sie Untertitel/Untertitel aktivieren. Sie können auch mündlich erwähnen oder auf dem Bildschirm Informationen über zusätzliche Ressourcen einfügen, um die Zuschauer zu unterstützen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihre Videos
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Videos, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen anpassen. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Genesungspläne, um Personen in Not zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Reichweite für Genesungskursinhalte

.

Produzieren Sie skalierbare Videokurse mit detaillierten Genesungsplan-Videos und Ressourcen, die es Organisationen ermöglichen, ein breiteres Publikum weltweit mit wichtigen Informationen zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Genesungsplan-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell professionelle und ansprechende "Genesungsplan-Videos" zu erstellen. Durch die Nutzung von "AI-Avataren" und "Text-zu-Video aus Skript" können Sie schriftliche Inhalte in überzeugende visuelle "Ressourcen" für Personen umwandeln, die mit "Sucht" oder "psychischen Gesundheitszuständen" umgehen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung personalisierter Aktionspläne?

HeyGen bietet robuste "Vorlagen & Szenen" und "Branding-Kontrollen", um "Aktionspläne" oder "Rückfallaktionspläne" anzupassen. Integrieren Sie visuelle Hilfsmittel aus der "Medienbibliothek", um Strategien für den Umgang mit "risikoreichen Situationen" zu veranschaulichen und sicherzustellen, dass Ihre "Videos" sowohl informativ als auch maßgeschneidert sind.

Kann HeyGen Gesundheitsdienstleister bei der Erstellung von Bildungsressourcen zur Genesung unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ein wertvolles Werkzeug für "Gesundheitsdienstleister", um zugängliche "Genesungs"-"Ressourcen" zu erstellen. Nutzen Sie "AI-Avatare" und "Voiceover-Generierung", um "Behandlungsoptionen" zu erklären und Patienten bei der Bewältigung von "Verhaltensstörungen" zu unterstützen, um das Verständnis und die Auseinandersetzung mit wichtigen Informationen zu verbessern.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit für genesungsorientierte Inhalte sicher?

HeyGen priorisiert die Zugänglichkeit, indem automatisch "Untertitel/Untertitel" für alle "Videos" generiert werden, sodass "Genesungs"-Inhalte für ein breiteres Publikum verständlich sind. Diese Funktion ist entscheidend für Personen mit Hörbehinderungen oder diejenigen, die es vorziehen, über "psychische Gesundheitszustände" und "Sucht" zu lesen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo