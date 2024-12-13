Erstellen Sie Anerkennungsprogramm-Videos: Motivieren Sie Ihr Team

Erstellen Sie inspirierende Mitarbeiteranerkennungsvideos, die Moral und Engagement steigern, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen.

380/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 60-sekündiges Anerkennungsvideo zum Arbeitsjubiläum eines Kollegen, mit einem warmen, feierlichen visuellen Stil und herzlicher Hintergrundmusik, gedacht für das Team und andere Kollegen. Sammeln Sie Nachrichten, Videos und Fotos und verbessern Sie es mit HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Anerkennungsrede-Video mit einem professionellen, inspirierenden visuellen Ästhetik und einem klaren, autoritativen Audioton, das sich an die gesamte Organisation richtet, um eine herausragende Leistung hervorzuheben. Skripten Sie Ihre Nachricht und verwandeln Sie sie mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript in ein Video, wobei Sie mit automatischen Untertiteln/Kapiteln für Klarheit sorgen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein herzerwärmendes 50-sekündiges personalisiertes Videotribut für einen in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter, das einen nostalgischen und sentimentalen visuellen Stil mit sanfter Hintergrundmusik enthält, gedacht für den Ruheständler, seine Familie und enge Teammitglieder. Sammeln Sie Nachrichten, Videos und Fotos und finalisieren Sie Ihre Kreation mit HeyGens Größenanpassung und Exporten für optimales Teilen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Anerkennungsprogramm-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos bedeutungsvolle Mitarbeiteranerkennungsvideos und personalisierte Tributes mit unserem intuitiven Online-Video-Editor, um Erfolge zu feiern und die Team-Moral zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Anerkennungsvorlage
Wählen Sie aus reichhaltigen Videovorlagen, die speziell für Mitarbeiteranerkennungsvideos entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr einzigartiges Tribut mit unseren vielfältigen Vorlagen und Szenen zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie personalisierte Inhalte hinzu
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie einfach Nachrichten, Fotos und Videoclips aus Ihrer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen, um ein wirklich personalisiertes Videotribut zu erstellen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit KI und Erzählung
Erwecken Sie Ihre Anerkennungsrede zum Leben, indem Sie KI-Text-zu-Sprache für professionelle Sprachaufnahmen nutzen oder dynamische Textanimationen für wirkungsvolle Botschaften hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihre fertigen Anerkennungsvideotribute, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist. Exportieren Sie dann Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für einfaches Teilen auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement und Bindung verbessern

.

Nutzen Sie KI, um Anerkennungsvideos zu erstellen, die gewünschte Verhaltensweisen verstärken und zu höherem Mitarbeiterengagement und -bindung beitragen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich einfach wirkungsvolle Mitarbeiteranerkennungsvideos erstellen?

HeyGens Online-Video-Editor vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiteranerkennungsvideos. Nutzen Sie reichhaltige Videovorlagen und eine Drag-and-Drop-Oberfläche, um Ihre Inhalte einfach anzupassen, auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

Kann ich Anerkennungsvideotribute für mein Team personalisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Anerkennungsvideotribute vollständig zu personalisieren, indem Sie Ihre eigenen Medien, Ihr Branding und dynamische Textanimationen einfügen. Sie können wirklich personalisierte Videos erstellen, um Mitarbeitermeilensteine und -leistungen zu feiern.

Wie verbessert HeyGen Mitarbeiteranerkennungsvideos mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Text-zu-Sprache, um hochwertige Sprachaufnahmen zu erzeugen und Skripte in fesselnde Anerkennungsvideos zu verwandeln. Dies, kombiniert mit dynamischen Textanimationen und Untertiteloptionen, sorgt für ein professionelles und poliertes Endprodukt.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für ein umfassendes Mitarbeiteranerkennungsprogramm?

HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und benutzerfreundliche Werkzeuge, die Ihr gesamtes Mitarbeiteranerkennungsprogramm unterstützen. Erstellen Sie mühelos fesselnde Mitarbeiteranerkennungsvideos und integrieren Sie sie nahtlos in Ihre interne Kommunikation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo