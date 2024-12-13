Erstellen Sie Empfangsschulungsvideos, die Ihr Team begeistern

Vereinfachen Sie das Onboarding von Mitarbeitern und verbessern Sie die Wissensspeicherung mit ansprechenden, personalisierten Schulungsvideos mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Empfangspersonal, das bewährte Praktiken für den Umgang mit eingehenden Anrufen mit einer visuell klaren, schrittweisen Präsentation und einem ruhigen, autoritativen Audiostil demonstriert. Dieses effektive Schulungsvideo kann schnell mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, komplett mit automatischen Untertiteln für verbessertes Lernen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges, szenariobasiertes Unternehmensschulungsvideo, das speziell für erfahrene Empfangsteams entwickelt wurde und komplexe Problemlösungstechniken mit einem dynamischen visuellen Stil und einer klaren, professionellen Stimme veranschaulicht. Dieses Konzept der 'Empfangsschulungsvorlagen' könnte schnell mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen sowie der Unterstützung durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Materialien zum Leben erweckt werden, um die visuelle Wirkung zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 40-sekündiges informatives Update-Video für alle Empfangsmitarbeiter, das speziell darauf ausgelegt ist, das Wissen über neue Abteilungsverfahren zu verbessern, präsentiert mit einem sauberen, modernen visuellen Stil und einer optimistischen, ermutigenden Audioführung. Dieses AI-gesteuerte Empfangsschulungsvideo kann effektiv HeyGens AI-Avatare für Präsentationsrollen nutzen und die plattformübergreifende Verteilung durch Größenanpassung und Exporte vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Empfangsschulungsvideos erstellt

Produzieren Sie effizient professionelle, AI-gesteuerte Empfangsschulungsvideos, die das Onboarding vereinfachen und die Wissensspeicherung für Ihr Team verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsvideoskript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform wandelt Ihren Text in eine dynamische Text-zu-Video-Präsentation um, ideal für das Onboarding von Mitarbeitern.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und so einen konsistenten und ansprechenden Moderator für Ihre Empfangsschulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um sich an Ihre Unternehmensschulungsvideos anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihre AI-gesteuerten Empfangsschulungsvideos im gewünschten Seitenverhältnis, bereit, um das Onboarding zu vereinfachen und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer betrieblicher Verfahren

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien und betriebliche Verfahren in leicht verständliche Schulungsvideos, um das Verständnis und die Anwendung durch Empfangsmitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Empfangsschulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den gesamten **Produktionsprozess von Schulungsvideos**, indem Sie **Empfangsschulungsvideos** effizient mit **AI-generierten Videos** aus einem einfachen Skript erstellen können, ohne komplexe Ausrüstung oder Schauspieler zu benötigen.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Verbesserung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGens realistische **AI-Avatare** liefern ansprechende und konsistente Präsentationen für Ihre **Mitarbeiterschulungsvideos**, was hilft, die **Wissensspeicherung zu verbessern** und das **Onboarding neuer Teammitglieder zu vereinfachen**. Sie erwecken Ihre Inhalte mühelos zum Leben.

Bietet HeyGen Vorlagen zur schnellen Entwicklung von Unternehmensschulungsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer **Empfangsschulungsvorlagen** und unterstützt die einfache **Text-zu-Video-Erstellung aus einem Skript**. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige **Unternehmensschulungsvideos** zu produzieren und die **Schulungskosten erheblich zu senken**.

Kann ich das Branding und das Erscheinungsbild meiner AI-gesteuerten Schulungsvideos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste **Branding-Kontrollen**, mit denen Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in Ihre **AI-gesteuerten Empfangsschulungsvideos** integrieren können. Sie können auch problemlos **Untertitel hinzufügen** und aus verschiedenen Seitenverhältnissen für ein professionelles Finish wählen.

