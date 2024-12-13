Erstellen Sie Immobilienvideoanzeigen, die den Verkauf ankurbeln

Ziehen Sie mehr Hauskäufer an und steigern Sie Ihr Marketing mit professionellen Immobilienvideoanzeigen, die einfach mit unseren vielseitigen Vorlagen und Szenen erstellt werden können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein persönliches 30-sekündiges Agentenprofilvideo, das darauf abzielt, Kunden anzuziehen und Vertrauen bei Klienten aufzubauen, die nach engagierten Immobilienprofis suchen. Verwenden Sie einen warmen, einladenden visuellen Stil mit einem freundlichen, gesprächigen Ton und einem ansprechenden AI-Avatar, um den Agenten und seine Expertise vorzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein luxuriöses 60-sekündiges Angebotsvideo, das die atemberaubende HD-Qualität einer exklusiven Immobilie hervorhebt und anspruchsvolle Käufer anspricht, die an hochwertigen Anwesen interessiert sind. Verwenden Sie einen filmischen visuellen Stil mit eleganter, instrumentaler Musik und stellen Sie sicher, dass präzise Untertitel/Untertitel enthalten sind, um einzigartige Annehmlichkeiten zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 20-sekündiges Testimonial-Video für soziale Medien, in dem zufriedene Kunden ihre Immobilienerfahrung loben, um potenzielle Verkäufer und Käufer zu erreichen, die die Glaubwürdigkeit des Agenten bewerten. Nutzen Sie einen authentischen, ansprechenden visuellen Stil mit natürlichem Audio und verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für eine optimale Verbreitung auf verschiedenen Plattformen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Immobilienvideoanzeigen erstellt

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Immobilienvideoanzeigen, die darauf ausgelegt sind, Hauskäufer anzuziehen und Ihre Immobilienangebote mit Inhalten in professioneller Qualität zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Immobilienvideovorlagen innerhalb der HeyGen-Plattform oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um schnell Immobilienvideoanzeigen zu erstellen.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Laden Sie einfach Fotos und Videoclips Ihrer Immobilienangebote mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hoch oder nutzen Sie den integrierten Stock-Content, um Ihre Anzeige zu bereichern.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Anzeige an
Passen Sie alles an, von Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion bis hin zu Branding, Logos, Musik und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeige Ihre einzigartige Marke widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihre atemberaubenden HD-Qualität Immobilienvideoanzeigen herunter und teilen Sie sie, optimiert für soziale Medienplattformen wie Instagram, TikTok, Facebook und YouTube, mit HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Agenten-Testimonials und Profile

Erstellen Sie professionelle Testimonial-Videos und Agentenprofile mit KI, um Vertrauen aufzubauen und erfolgreiche Kundenerfahrungen hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Immobilienvideoanzeigen vereinfachen?

HeyGen ist ein KI-gestützter Immobilienvideomacher, der Ihnen hilft, Immobilienvideoanzeigen effizient zu erstellen. Mit gebrauchsfertigen Immobilienvideovorlagen und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell Videos in professioneller Qualität produzieren, einschließlich Immobilienangebote und virtueller Hausbesichtigungen, oft in weniger als 10 Minuten.

Kann ich meine Immobilienvideoinhalte für verschiedene soziale Medienplattformen mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Bearbeitungsfunktionen, um alles von Branding und Logos bis hin zu Musik, Text und Sprachüberlagerungen anzupassen. Sie können Ihre Immobilienvideos in quadratischen, vertikalen oder horizontalen Formaten exportieren, um sicherzustellen, dass Ihr hochwertiger Inhalt für soziale Medienplattformen wie Instagram, TikTok, Facebook und YouTube optimiert ist.

Welche Arten von Immobilienvideos können mit HeyGens kreativen Tools produziert werden?

HeyGen befähigt Immobilienmakler, eine Vielzahl von hochwertigen Inhalten zu produzieren, darunter fesselnde Angebotsvideos, immersive Immobilienbesichtigungen, überzeugende Agentenprofilvideos und wirkungsvolle Testimonial-Videos. Die kreativen Tools der Plattform helfen Ihnen, Kunden mit atemberaubender HD-Qualität und ansprechenden Immobilienvideokonzepten zu gewinnen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Immobilienmarketingvideos ansprechend und professionell sind?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Immobilienmarketingvideos durch fortschrittliche KI-Funktionen, einschließlich realistischer KI-Avatare und robuster Sprachgenerierung, professionell und ansprechend sind. Zusätzlich können Sie Untertitel hinzufügen und eine Stock-Content-Bibliothek nutzen, zusammen mit vollständigen Branding-Kontrollen, um hochwertige Inhalte zu produzieren, die Ihre Marketingbemühungen effektiv steigern.

