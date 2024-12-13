Erstellen Sie Immobilienvideos, die Immobilien verkaufen

Produzieren Sie atemberaubende Immobilienbesichtigungen mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen, ohne technische Erfahrung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 60-sekündiges Immobilienmarketingvideo für ein luxuriöses Familienhaus, das wohlhabende Familien anziehen soll, die geräumige und exklusive Residenzen suchen. Verwenden Sie einen anspruchsvollen visuellen Stil mit sanften Übergängen und subtiler Hintergrundmusik, wobei ein AI-Avatar von HeyGen als virtueller Gastgeber dient, der die Zuschauer durch die feinsten Details der Immobilie mit fachkundiger Erzählung führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges Immobilienerklärungsvideo, das die einzigartigen Merkmale eines Smart-Home-Systems in einem Neubau detailliert beschreibt, das sich an technikaffine Käufer richtet, die Innovation priorisieren. Nutzen Sie einen klaren und informativen visuellen Stil mit On-Screen-Text, unterstützt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Konzepte klar und prägnant zu erzählen und sicherzustellen, dass alle Funktionen leicht verständlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges anpassbares Video für soziale Medien, das eine schnelle Besichtigung eines urbanen Lofts hervorhebt und sich an vielbeschäftigte Personen richtet, die effiziente und stilvolle Wohnräume suchen. Dieser kurze Clip sollte lebendige Visuals und trendige Musik enthalten und HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um für verschiedene Plattformen zu optimieren und mit einem prägnanten Aufruf zum Handeln sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Immobilienvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos fesselnde Immobilienbesichtigungen und Werbeinhalte, die auffallen, auch ohne technische oder Design-Erfahrung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Palette professioneller Immobilienvideovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Immobilien effektiv zu präsentieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Immobilienfotos, Videos und Markenassets aus unserer umfangreichen Mediathek hochladen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Sprachübertragung
Nutzen Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion, um klare, fesselnde Erzählungen hinzuzufügen, die Ihre Immobiliendetails mühelos zum Leben erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Immobilienvideo einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf allen sozialen Medienplattformen, um potenzielle Käufer anzuziehen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Immobilienbesichtigungsvideos erstellen

Verwandeln Sie standardmäßige Immobiliendetails in fesselnde und inspirierende virtuelle Besichtigungen, die potenzielle Käufer emotional ansprechen.

Häufig Gestellte Fragen

Ermöglicht HeyGen Immobilienmaklern, überzeugende Immobilienvideos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an Immobilienvideovorlagen, die es Immobilienmaklern ermöglichen, mühelos überzeugende Immobilienvideos zu erstellen. Sie können diese mit Ihren Immobiliendetails, Bildern und Ihrem Branding anpassen, um Ergebnisse in professioneller Qualität zu erzielen.

Kann HeyGen mir helfen, einzigartige und anpassbare Immobilienvideos für fesselnde Immobilienbesichtigungen zu erstellen?

Absolut, HeyGen bietet leistungsstarke Tools zur Erstellung anpassbarer Videos. Sie können Immobilienvideos mit AI-Avataren, dynamischen Animationen und benutzerdefinierten Sprachübertragungen personalisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilienbesichtigungen und Maklerprofilvideos mit Ihrer einzigartigen Marke herausstechen.

Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Immobilienvideos auf sozialen Medienplattformen teilen?

HeyGen macht es einfach, Ihre Immobilienvideos in hoher Auflösung zu exportieren, optimiert für beliebte soziale Medienplattformen. Immobilienmakler können ihre fesselnden Immobilienvideos und Marketinginhalte problemlos verbreiten, um potenzielle Kunden über verschiedene Kanäle zu erreichen.

Welche Arten von Immobilienmarketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Immobilienmakler eine Vielzahl von wirkungsvollen Immobilienmarketingvideos produzieren. Dazu gehören fesselnde Immobilienbesichtigungen, Maklerprofilvideos, Immobilienerklärungsvideos und Testimonialvideos, die alle darauf ausgelegt sind, Ihre Online-Präsenz zu verbessern und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

