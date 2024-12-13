HeyGen unterstützt die Einhaltung von Vorschriften, indem es die Erstellung klarer, konsistenter Sicherheitsschulungsvideos mit Funktionen wie anpassbarem Branding und genauen Untertiteln ermöglicht. Obwohl es selbst kein Compliance-Tool ist, erleichtern seine robusten Videogenerierungsfähigkeiten die Erstellung von Inhalten, die für die Integration in LMS und regulatorische Standards geeignet sind.