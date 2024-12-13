Erstellen Sie Einkaufsablaufvideos mit AI

Erstellen Sie ansprechende Schulungen für Ihr Beschaffungsteam: Generieren Sie schnell Workflow-Videos mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das die neuesten Updates zu Ihren internen Bestellprozessen im Einkaufsablauf erläutert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und prägnant sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen verwendet werden, um wichtige Änderungen hervorzuheben, gepaart mit klaren, leicht lesbaren Untertiteln, die kritische Informationen für ein schnelles Verständnis verstärken. Dieses Video zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu steigern, indem sichergestellt wird, dass alle Teammitglieder über neue Verfahren informiert sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Übersichtsvideo für Abteilungsleiter und Teamleiter, das zeigt, wie sie mit Leichtigkeit Einkaufsablaufvideos mithilfe von AI-gestützten Videovorlagen erstellen können. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und dynamisch sein und die Einfachheit demonstrieren, ein Skript in ein poliertes Video über HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu verwandeln, vielleicht mit kurzer, inspirierender Musik. Dies soll Führungskräfte befähigen, schnell wichtige Verfahrensaktualisierungen und Schulungen zu verbreiten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 2-minütige technische Anleitung für interne Content-Ersteller zur Nutzung von HeyGens kostenlosem Text-zu-Video-Generator, um spezifische Szenarien im Beschaffungsprozess anzupassen. Das Video sollte einen instruktiven visuellen Stil haben, vielleicht eine Bildschirmaufnahme-Demonstration simulieren, ergänzt durch einen ansprechenden AI-Avatar, der den Zuschauer führt und Klarheit und Aufmerksamkeit sicherstellt. Das Ziel ist es, zu veranschaulichen, wie man HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv nutzen kann, um Erklärungen komplexer Einkaufsszenarien zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Einkaufsablaufvideos erstellt

Entwickeln Sie mühelos klare, ansprechende Einkaufsablaufvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, um Ihren Beschaffungsprozess zu optimieren und das Verständnis im Team zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an AI-gestützten Videovorlagen oder beginnen Sie mit einem Skript für Ihren Einkaufsablauf. Unsere Vorlagen & Szenen bieten einen schnellen Einstieg, um Ihre Inhalte effizient zu strukturieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Avatar hinzu
Füllen Sie Ihre gewählte Vorlage mit spezifischen Details, die für Ihren Einkaufsablauf relevant sind. Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar als Ihren AI-Sprecher einbinden und Szenen und visuelle Elemente anpassen.
3
Step 3
Voiceovers und Untertitel anwenden
Erwecken Sie Ihr Skript mit professioneller Voiceover-Generierung zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen wählen. Sie können auch Klarheit und Zugänglichkeit sicherstellen, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihren Leitfaden
Sobald Ihr Einkaufsablaufvideo fertig ist, verwenden Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um es in Ihrem gewünschten Format herunterzuladen und es einfach in Ihrer Organisation zu teilen, um eine klare Kommunikation Ihrer Einkaufsablaufvideos sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Beschaffungsprozesse

Verwandeln Sie komplexe Einkaufsverfahren in leicht verständliche und ansprechende Videoerklärungen mit AI.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Einkaufsablaufvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt AI-gestützte Videovorlagen und realistische AI-Avatare, um die Produktion von Einkaufsablaufvideos zu vereinfachen. Benutzer können schnell ansprechende Inhalte mit automatisierten Voiceovers und AI-generierten Untertiteln erstellen, um komplexe Beschaffungsprozesse effizient zu erklären.

Welche Art von AI-gestützten Videovorlagen bietet HeyGen für AI-Trainingsvideos an?

HeyGen bietet eine breite Palette von AI-gestützten Videovorlagen und anpassbaren Szenen, die perfekt für AI-Trainingsvideos geeignet sind. Diese Vorlagen ermöglichen eine einfache Anpassung, sodass Sie Inhalte für verschiedene Bestellprozesse und spezifische Schulungsbedürfnisse maßschneidern können.

Können HeyGens AI-Avatare detaillierte Erklärungen zum Beschaffungsprozess liefern?

Absolut, HeyGens AI-Avatare fungieren als überzeugende AI-Sprecher, die in der Lage sind, klare und detaillierte Erklärungen zu jedem Beschaffungsprozess zu liefern. Mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript stellen Sie Genauigkeit und Konsistenz in Ihren Schulungsmaterialien sicher.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit für Einkaufsablaufvideos sicher?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für alle Einkaufsablaufvideos durch automatische AI-generierte Untertitel und die Video-Übersetzungsfunktion. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte für ein vielfältiges Publikum verständlich sind und das Verständnis kritischer Bestellprozesse verbessert wird.

