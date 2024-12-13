Erstellen Sie Einkaufsrichtlinien-Videos sofort
Produzieren Sie mühelos Compliance-Videos für den Einkauf, die Kosten senken und die Schulungseffektivität mit leistungsstarker Sprachausgabenerzeugung steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Zielen Sie auf alle Mitarbeiter ab, die an Einkäufen beteiligt sind, und gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video, das visuell die wichtigsten Compliance-Regeln für den Einkauf und Ausgabelimits hervorhebt, indem Sie anpassbare Szenen und einen freundlichen Ton verwenden, der aus Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-„How-to“-Video für Abteilungsleiter und Budgetmanager, das einen praktischen Tipp zur Kosteneinsparung durch kluges Einkaufen zeigt, mit einem professionellen AI-Avatar und dynamischen Visuals aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von mitreißender Musik.
Erstellen Sie ein umfassendes 90-Sekunden-Unternehmensschulungsvideo für globale Mitarbeiter, das einen Überblick über wichtige Einkaufsrichtlinien bietet, mit einem ruhigen und informativen visuellen Stil, verstärkt durch klare Untertitel, um mehrsprachige Zugänglichkeit zu unterstützen und universelles Verständnis zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie umfassende Einkaufsrichtlinien.
Produzieren Sie effizient detaillierte Einkaufsrichtlinien und Schulungsvideos, um Mitarbeiter über Beschaffungsrichtlinien und Compliance zu informieren.
Verbessern Sie das Mitarbeiterschulung zu Ausgaberegeln.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote für das Mitarbeiterausgabentraining und die Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien mit dynamischen AI-generierten Videoinhalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Einkaufsrichtlinien-Videos vereinfachen?
HeyGen nutzt AI-gestützte Videovorlagen und anpassbare Szenen, um die Produktion ansprechender Einkaufsrichtlinien-Videos zu vereinfachen. Integrieren Sie mühelos AI-Avatare und AI-Sprachausgaben, um Ihre Beschaffungsregeln klar zu kommunizieren und die Einhaltung der Einkaufsrichtlinien in Ihrer Organisation sicherzustellen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung unserer Unternehmensschulungsvideos zum Thema Beschaffung?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in markenkonforme Szenen zu integrieren. Sie können auch eine vielfältige Medienbibliothek und AI-Avatare nutzen, um überzeugende Unternehmensschulungsvideos zu erstellen, die Ihren Beschaffungsprozess und Ausgabelimits effektiv erklären.
Kann HeyGen helfen, das Training der Mitarbeiterausgaben und die allgemeine Einhaltung der Einkaufsrichtlinien zu verbessern?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, instruktive How-to-Videos für das Training der Mitarbeiterausgaben zu erstellen, um eine klare Kommunikation der Einkaufsrichtlinien sicherzustellen. Mit mehrsprachiger Unterstützung und AI-Sprachausgaben kann Ihre Belegschaft die Beschaffungsregeln leicht verstehen, was zu einer besseren Einhaltung der Einkaufsrichtlinien und potenziellen Kosteneinsparungen führt.
Wie macht HeyGen die Erstellung und Verteilung neuer Inhalte zur Einhaltung der Einkaufsrichtlinien effizient?
HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten, kombiniert mit AI-gestützten Videovorlagen, ermöglichen eine schnelle Inhaltserstellung für die Einhaltung der Einkaufsrichtlinien. Aktualisieren oder erstellen Sie mühelos neue Videos, die Beschaffungsregeln und geführte Einkaufspolitiken abdecken, und exportieren Sie sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine breite Verteilung.