Für HR-Teams und Spezialisten für interne Kommunikation: Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video mit einem zugänglichen KI-Avatar, um komplexe Genehmigungsprozesse zu vereinfachen. Dieses freundliche Video sollte eine warme Stimme und visuelle Elemente enthalten, um das Engagement in der gesamten Organisation zu erhöhen, alles einfach produziert mit HeyGens KI-Avataren.
Marketing- und Beschaffungsabteilungen können ihre interne Kommunikation erheblich verbessern, indem sie ein 90-sekündiges Video erstellen, das neue Einkaufsrichtlinien demonstriert. Dieses moderne, markengerechte Video mit dynamischen Szenenübergängen und einer klaren, professionellen Stimme nutzt anpassbare Videoszenen und Markenelemente, die leicht mit HeyGens Vorlagen & Szenen erreicht werden können.
Müssen Sie Zeit sparen und gleichzeitig eine klare Kommunikation für die Genehmigungsprozesse einer Abteilung sicherstellen? Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit klaren, prägnanten visuellen Elementen und einer lebhaften Stimme, mit leicht lesbaren Untertiteln/Untertitel, die von HeyGen generiert werden. Dieser Ansatz kann effektiv Genehmigungsvideos erstellen, die für alle Mitarbeiter zugänglich und schnell verständlich sind.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Genehmigungsvideos erstellt

Vereinfachen Sie Ihren Genehmigungsprozess mit ansprechenden, KI-gestützten Videos. Erklären Sie komplexe Anfragen einfach, integrieren Sie Markenelemente und sparen Sie Zeit für HR-Teams.

Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unseren vielfältigen Videovorlagen, um Ihr Genehmigungsvideo zu starten. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine solide Grundlage für klare Kommunikation.
Passen Sie Ihren Inhalt an
Verbessern Sie Klarheit und Engagement, indem Sie KI-Avatare integrieren, um Ihre Anfrage zu präsentieren, oder nehmen Sie Ihr eigenes Voiceover auf. Fügen Sie einfach Ihr Skript hinzu, um dynamische visuelle Erklärungen zu generieren.
Wenden Sie Ihre Marke an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden, um das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens direkt in Ihr Video zu integrieren.
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Genehmigungsvideos mit automatisch generierten Untertiteln/Captions für die Zugänglichkeit, exportieren Sie dann Ihr Video im gewünschten Format und teilen Sie es, um Genehmigungen zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Genehmigungsvideos mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Genehmigungsvideos schnell und effizient zu erstellen. Benutzer können ansprechende Videos direkt aus einem Skript generieren und so den gesamten Genehmigungsprozess vereinfachen.

Kann ich Genehmigungsvideos mit den Elementen unserer Marke in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Genehmigungsvideos mit Markenelementen wie Logos und benutzerdefinierten Farben. Nutzen Sie anpassbare Videoszenen und Vorlagen, um Markenkonsistenz in all Ihren internen Kommunikationen sicherzustellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Genehmigungsvideos ansprechender und effizienter zu gestalten?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie KI-Voiceovers, Untertitel und Captions, um das Engagement und die Zugänglichkeit Ihrer Genehmigungsvideos zu verbessern. Diese Fähigkeiten vereinfachen komplexe Genehmigungsprozesse, sorgen für klare Kommunikation und sparen wertvolle Zeit.

Wie können KI-gestützte Videos den Genehmigungsprozess unseres Unternehmens verbessern?

Mit HeyGen erstellte KI-gestützte Videos erhöhen das Engagement erheblich und klären die Kommunikation innerhalb Ihres Genehmigungsprozesses. Sie verwandeln alltägliche Anfragen in dynamische, leicht verständliche Botschaften, helfen, komplexe Genehmigungsprozesse zu vereinfachen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

