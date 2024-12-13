Erstellen Sie Veröffentlichungs-Workflow-Videos schneller und intelligenter

Optimieren Sie Ihre Veröffentlichungs-Workflow-Videos von Skript zu Bildschirm mit AI-Avataren und erreichen Sie mühelos YouTube-fertige Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Marketing- und Vertriebsleiter: Erstellen Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video, das effektive Strategien zur Videopublikation veranschaulicht. Nutzen Sie energetische Hintergrundmusik und einen professionellen AI-Avatar, um HeyGens AI-Avatare und das Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses zu präsentieren, um YouTube-fertige Videos für verschiedene Plattformen zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
HR-Teams und Customer Success Manager können ihre Schulungsinitiativen durch ein 2-minütiges Anleitungsvideo verbessern, das sich auf die Erstellung von Videos für den Veröffentlichungs-Workflow konzentriert. Verwenden Sie freundliche, lehrreiche Visuals mit Text auf dem Bildschirm und leicht verständlicher Erzählung, um HeyGens Vorlagen & Szenen und Untertitel-/Caption-Funktionen für automatisierte Untertitel und konsistente Inhalte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Content-Ersteller und SEO-Spezialisten: Beschleunigen Sie Ihre Content-Strategie mit einem 45-Sekunden-Video, das einen effizienten Workflow für die SEO-Optimierung hervorhebt. Präsentieren Sie moderne, schnelle Visuals, die schnelles Bearbeiten zeigen, unterstützt von mitreißender Musik, und nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Text-zu-Video aus Skript, um schriftliche Inhalte in ansprechende Videoformate zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Veröffentlichungs-Workflow-Videos erstellt

Gestalten und automatisieren Sie mühelos Videoinhalte für Ihre Veröffentlichungs-Workflows, optimieren Sie die Kommunikation und steigern Sie das Engagement.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts, in dem Sie die Schritte Ihres Veröffentlichungs-Workflows skizzieren. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihren Workflow präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeiten, um Ihre Inhalte visuell zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Untertitel hinzu
Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie Untertitel/Captions für alle gesprochenen Inhalte verwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Workflow-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg und automatisieren Sie Ihre Kommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie die Prozessdokumentation

.

Erstellen Sie mühelos umfassende Videodokumentationen für jeden Veröffentlichungs-Workflow, vereinfachen Sie Aktualisierungen und die Zugänglichkeit.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen die Erstellung von Veröffentlichungs-Workflow-Videos?

HeyGen ermöglicht eine robuste Workflow-Automatisierung, indem es Skripte in professionelle Veröffentlichungs-Workflow-Videos verwandelt. Sie können unsere AI-Avatare, Text-zu-Video-Technologie und AI-gestützte Vorlagen nutzen, um effizient überzeugende Inhalte zu erstellen und Ihren Videoveröffentlichungsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen YouTube-fertige Videos für verschiedene Veröffentlichungs-Workflows generieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend in der Generierung von YouTube-fertigen Videos für verschiedene Veröffentlichungs-Workflows. Unsere Plattform bietet automatisierte Untertitel, Branding-Kontrollen und das Ändern des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für professionelle Videopublikationen auf jeder Plattform optimiert sind und die SEO-Optimierung verbessern.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Workflow-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche technische Funktionen zur Anpassung Ihrer Workflow-Videos, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren und präziser Voiceover-Generierung. Sie können leicht Untertitel/Captions hinzufügen, Branding-Kontrollen integrieren und unsere umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Workflow-Inhalt perfekt zugeschnitten ist.

Welche Tools bietet HeyGen, um die Erstellung von Veröffentlichungs-Workflow-Videos zu beschleunigen?

Sie können Veröffentlichungs-Workflow-Videos schnell mit HeyGens intuitiver Benutzeroberfläche und AI-gestützten Vorlagen erstellen. Unsere Plattform optimiert den gesamten Workflow-Automatisierungsprozess, indem sie Ihre Skripte effizient in ansprechende Videos verwandelt, mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen und unserem AI-Captions-Generator.

