2

Step 2

Wählen Sie einen AI-Avatar zur Übermittlung Ihrer Botschaft

Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder einer professionellen Vorlage, um Ihre Beratung zu präsentieren. Dies macht Ihre Gesundheitsvideos benutzerfreundlicher und nachvollziehbarer und stellt sicher, dass Ihre Botschaft mit einer freundlichen und autoritativen Stimme übermittelt wird.