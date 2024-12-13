Erstellen Sie PTO-Richtlinienvideos einfach mit AI

Nutzen Sie AI-Avatare, um ansprechende, AI-gesteuerte Videos zu erstellen, die das Verständnis der Mitarbeiter für PTO-Richtlinien verbessern und die rechtliche Einhaltung mühelos sicherstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Trainings- und Entwicklungsteams könnte ein ansprechendes 90-sekündiges Schulungsvideo spezifische PTO-Antragsverfahren demonstrieren. Das Video sollte einen modernen, einladenden visuellen Stil mit einer klaren Stimme verwenden, hauptsächlich HeyGens AI-Avatare nutzen, um "PTO-Richtlinienvideos" zugänglicher und persönlicher zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Globale HR-Abteilungen benötigen einen umfassenden 2-minütigen Leitfaden zur Erstellung von "PTO-Richtlinienvideos", der sich auf die rechtliche Einhaltung in verschiedenen Regionen konzentriert. Der Stil dieses Videos muss sehr informativ und zugänglich sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und HeyGens automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass alle Details von einer vielfältigen Belegschaft verstanden werden.
Beispiel-Prompt 3
Kleine Geschäftsinhaber und Teamleiter profitieren von einem prägnanten 45-sekündigen Ankündigungsvideo, das neue Richtlinien zur Vereinfachung von PTO-Anträgen vorstellt. Dieses Video sollte einen direkten, professionellen visuellen Stil annehmen und eine saubere Vorlage aus HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion nutzen, um Informationen schnell und klar zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von PTO-Richtlinienvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Richtlinien für bezahlte Freizeit schnell in ansprechende, AI-gesteuerte Videos, die das Verständnis der Mitarbeiter verbessern und die rechtliche Einhaltung sicherstellen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage auswählen oder Ihr PTO-Richtlinienskript einfügen, um sofort Videoszenen zu generieren und die Grundlage für Ihre ansprechenden Inhalte zu legen.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, die Ihr Unternehmen repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an, um mit Ihrer Marke übereinzustimmen.
Step 3
Fügen Sie Ihre Richtliniendetails hinzu
Geben Sie Ihre spezifischen Richtlinien für bezahlte Freizeit in den Skripteditor ein. Die Plattform generiert automatisch eine professionelle Sprachaufnahme mit einem AI-Sprachschauspieler für Ihre Inhalte.
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie den AI-Untertitel-Generator nutzen, um genaue Untertitel automatisch zu erstellen. Exportieren Sie dann Ihr fertiggestelltes PTO-Richtlinienvideo für eine einfache Weitergabe.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Richtlinien

Nutzen Sie AI-gesteuerte Videos, um komplexe Richtlinien für bezahlte Freizeit zu vereinfachen, sie leicht verständlich zu machen und das Verständnis Ihres Teams zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare PTO-Richtlinienvideos?

HeyGen nutzt realistische AI-Avatare als AI-Sprecher, um klare und ansprechende, AI-gesteuerte Videos für Ihre PTO-Richtlinien zu liefern. Dies sorgt für eine dynamischere Präsentation der Richtlinien für bezahlte Freizeit und verbessert das Verständnis der Mitarbeiter erheblich.

Kann ich mit HeyGen einfach PTO-Richtlinienvideos erstellen, ohne umfangreiche Designkenntnisse?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von PTO-Richtlinienvideos durch intuitive Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionalität. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, PTO-Anträge effizient zu vereinfachen, indem Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens klar darlegen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um die Zugänglichkeit von PTO-Richtlinienvideos zu verbessern?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-gestützte Tools wie den AI-Untertitel-Generator, um Untertitel automatisch zu erstellen und die Zugänglichkeit von Videos für alle Mitarbeiter erheblich zu verbessern. Sie können auch Videos übersetzen, um die rechtliche Einhaltung für diverse Belegschaften zu unterstützen und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen.

Wie kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit bei der Erstellung von PTO-Richtlinienvideos zu wahren?

HeyGen stellt eine starke Markenbeständigkeit für Ihre PTO-Richtlinienvideos durch umfassende Branding-Kontrollen für Logos und Unternehmensfarben sicher. Sie können auch Avatare anpassen, um mit Ihrer Marke übereinzustimmen und ansprechende, AI-gesteuerte Videos zu erstellen, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.

