Prototyp-Testvideos mühelos erstellen

Produzieren Sie mühelos professionelle Prototyp-Testvideos. Generieren Sie natürliche Voiceovers für überzeugende Benutzerinteraktionsszenarien und schnellere Analysen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges dynamisches Demonstrationsvideo für UX-Designer und Forscher, das effektive Videoaufnahmen für Prototyp-Tests zeigt, die nuancierte Benutzerinteraktionen erfassen. Verwenden Sie einen modernen visuellen Stil mit einer freundlichen, klaren Stimme. Dieses Video sollte die Nutzung von HeyGens "AI-Avataren" betonen, um Benutzer durch den Prototyp zu führen, konsistente Anweisungen zu gewährleisten und Teilnehmerverzerrungen zu reduzieren.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges lösungsorientiertes Erklärvideo für Produktverantwortliche und Entwicklungsteams, das sich darauf konzentriert, wie man Ergebnisse aus Prototyp-Tests effizient analysiert. Der visuelle Stil sollte schnell und effizient sein, ergänzt durch eine energetische, prägnante Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Funktion "Untertitel/Untertitel" dabei hilft, schnell wichtige Benutzerfeedbacks aus Testsitzungen zu überprüfen und zu extrahieren.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges inspirierendes Tutorial für Startups und Solo-Unternehmer, das zeigt, wie man den gesamten Prototyp-Testprozess von der Konzeption bis zur End-to-End-Videoerstellung optimiert. Mit einer hellen, benutzerfreundlichen visuellen Ästhetik und einer optimistischen, ermutigenden Stimme wird dieses Video die Nutzung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" betonen, um schnell professionell aussehende Testszenarien einzurichten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Prototyp-Testvideos erstellt

Optimieren Sie Ihren Benutzerfeedback-Prozess, indem Sie schnell ansprechende, produktgenaue Prototyp-Testvideos mit AI generieren.

Fügen Sie Ihr Prototyp-Testskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Prototyp-Testskript direkt in HeyGen einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generiert automatisch die ersten Videoszenen für Ihr Testszenario.
Laden Sie Ihre Prototyp-Bildschirme hoch
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie Screenshots oder Bildschirmaufnahmen Ihres Prototyps hochladen. Integrieren Sie diese visuellen Elemente nahtlos mit unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Benutzerinteraktionen klar zu demonstrieren.
Wählen Sie AI-Avatare und Erzähler aus
Erwecken Sie Ihren Prototyp-Test zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Benutzer zu führen oder als virtuelle Teilnehmer zu agieren. Sie können auch natürliche Voiceovers generieren, um den Testablauf zu erzählen.
Exportieren Sie Ihr Testvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie unsere Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um es im idealen Format zu speichern, um es mit Stakeholdern zu teilen und wertvolles Benutzerfeedback zu sammeln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Prototyp-Iterationen und Feedback schnell dokumentieren

Erstellen Sie schnell kurze Videoclips, um neue Prototyp-Funktionen zu präsentieren oder Benutzerfeedback-Reaktionen zu demonstrieren, und optimieren Sie so die interne Kommunikation und Iterationszyklen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Prototyp-Testvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Prototyp-Testvideos zu erstellen, ohne komplexe Videoaufnahmen. Nutzen Sie AI-Avatare und natürliche Voiceover-Generierung, um Szenarien zu präsentieren oder Benutzerfeedback zu sammeln und so Ihren Usability-Testprozess zu optimieren.

Welche Text-zu-Video-Fähigkeiten bietet HeyGen für Usability-Tests?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Anweisungen zu erzählen oder Benutzerinteraktionen für Ihre Prototyp-Tests einzuführen, um klare und konsistente Kommunikation sicherzustellen.

Ist es einfach, mit HeyGen ansprechende Videos für Benutzerfeedback zu erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videos für Benutzerfeedback. Mit intuitiven Tools und einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen können Sie schnell effektive Szenarien für Ihre Prototyp-Tests entwerfen und sich mehr auf Erkenntnisse als auf die Produktion konzentrieren.

Können AI-Avatare bei der Erstellung konsistenter Videoinhalte für die Teilnehmerrekrutierung helfen?

Absolut, HeyGens AI-Avatare bieten eine konsistente und professionelle Präsenz für Teilnehmerrekrutierungsvideos. Sie können einheitliche Anweisungen oder Einführungen mit AI-Voiceovers generieren, um sicherzustellen, dass jeder potenzielle Teilnehmer die gleiche hochwertige Nachricht für die End-to-End-Videoerstellung erhält.

