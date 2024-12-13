Erstellen Sie Akquise-Workflow-Videos mit AI-Avataren

Automatisieren Sie personalisierte Videoansprachen und steigern Sie die Pipeline-Generierung mit AI-Avataren, um jede Nachricht wirkungsvoll und skalierbar zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Vertriebsprofis und SDRs richtet und zeigt, wie man personalisierte Videoansprachen mit dynamischen Platzhaltern aufwertet. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die den Zuschauer direkt ansprechen, und einer freundlichen, gesprächigen Stimme, die die Kraft von HeyGens AI-Avataren erklärt, um jedes Akquisevideo einzigartig zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Video für Vertriebsleiter und Marketingmanager, das einen optimierten Workflow-Automatisierungsprozess für Videoakquise zeigt, der in ein CRM integriert ist. Der visuelle Stil wird poliert und strategisch sein, mit Flussdiagrammen und Beispielen für CRM-Integration, unterstützt von einer klaren, autoritativen Stimme, die betont, wie HeyGens Vorlagen und Szenen die Erstellung von wirkungsvollen Akquisevideos in großem Maßstab vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Video speziell für internationale Vertriebsteams und globale Marketingstrategen, das die Herausforderung der mehrsprachigen Videoansprache thematisiert. Der visuelle Ansatz sollte global inklusiv sein, mit Darstellungen verschiedener demografischer Gruppen und animierten Karten, wobei HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung durch nahtlose Sprachübergänge und verschiedene Sprachstile demonstriert wird, um eine wirklich skalierbare Videoakquise zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Akquise-Workflow-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Vertriebsansprache mit personalisierten, AI-gestützten Videos, die darauf ausgelegt sind, Interessenten zu begeistern und die Konversionsraten effizient zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek, um mit der Erstellung Ihres Akquisevideos zu beginnen. Dies gewährleistet einen professionellen und konsistenten Ausgangspunkt für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben Sie Ihr personalisiertes Skript und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Worte mühelos in gesprochene Inhalte zu verwandeln. Integrieren Sie dynamische Platzhalter für interessentenspezifische Details.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Verwenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um die Farben und das Logo Ihrer Marke anzuwenden und so Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Videos sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Automatisieren
Exportieren Sie Ihre personalisierten Videos und integrieren Sie sie nahtlos in Ihre bestehenden Vertriebsplattformen oder CRM mit unserer leistungsstarken API für skalierbare, automatisierte Ansprache.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos für die Ansprache

Nutzen Sie AI, um schnell wirkungsvolle Kundenerfolgsgeschichten zu entwickeln und Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Ihren Akquisesequenzen zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen automatisierte Akquisevideos innerhalb bestehender Workflows?

HeyGen optimiert die Workflow-Automatisierung durch robuste API-Integration, die es Ihnen ermöglicht, automatisierte Akquisevideos direkt aus Ihren bestehenden CRM-integrierten Videotools oder Vertriebsplattformen zu generieren. Dies ermöglicht eine nahtlose Skalierung personalisierter Videoansprachen.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Personalisierung für Videoansprachen in großem Maßstab?

Ja, HeyGen ermöglicht hochgradig personalisierte Videoansprachen durch AI-gestützte Videopersonalisierung und dynamische Inhaltserstellung. Sie können dynamische Platzhalter verwenden, um automatisch spezifische Interessenteninformationen einzufügen, sodass jedes Video individuell und skalierbar wirkt.

Kann HeyGen mehrsprachige Videos erstellen, um diverse Zielgruppen effektiv anzusprechen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos, sodass Sie weltweit diverse Zielgruppen erreichen können. Mit Funktionen wie Stimmklonen, Text-zu-Video aus Skript und Lippensynchronisation können Sie Ihre Botschaft in mehrere Sprachen übersetzen, um eine breitere Marktdurchdringung zu erreichen.

Welche AI-Avatar-Fähigkeiten bietet HeyGen für eine effiziente Videoinhaltserstellung?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die Text-zu-Video aus Skript umwandeln und die Effizienz bei der Videoproduktion erheblich steigern. Diese AI-Avatare, kombiniert mit einem AI-Schreibassistenten, ermöglichen die schnelle Erstellung hochwertiger HeyGen AI-Videos ohne traditionelle Kameraarbeit.

