Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Lieferanten zu Best Practices in der Lieferkette. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein detailliertes Skript in eine fesselnde visuelle Erzählung mit einer klaren, autoritativen Stimme und prägnanten, illustrativen Grafiken zu verwandeln, um den Videoproduktionsprozess zu vereinfachen.
Gestalten Sie eine 30-sekündige Promo für einen internen Governance-Initiative mit einem AI-Video-Generator, die sich an Führungskräfte richtet. Verwenden Sie einen anspruchsvollen, prägnanten visuellen Stil und einen optimistischen, professionellen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu beschleunigen und wichtige Richtlinienaktualisierungen hervorzuheben.
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Ankündigungsvideo für Stakeholder über bevorstehende Richtlinienänderungen. Konzentrieren Sie sich auf visuelles Storytelling mit dynamischen Motion Graphics und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme, die über HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, um komplexe Governance-Videos leicht verständlich zu machen.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Governance-Videos erstellt

Erfahren Sie, wie Sie mit AI-gesteuerten Tools effizient klare, konforme Governance-Videos produzieren, Ihren Videoproduktionsprozess optimieren und Stakeholder effektiv einbinden.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Nutzen Sie den AI-Video-Skript-Generator, um Ihre Governance-Botschaft zu definieren. Geben Sie Ihre wichtigsten Punkte und Compliance-Details ein, um ein strukturiertes Skript zu erstellen, das die Grundlage Ihres Videos bildet.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Governance-Inhalte zu präsentieren. Wählen Sie den Avatar, der den Ton und die Professionalität Ihrer Organisation am besten repräsentiert, um Ihre Botschaft zu übermitteln.
Step 3
Verbessern Sie das visuelle Storytelling
Integrieren Sie relevante Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Skript und Ihren Avatar zu ergänzen. Erhöhen Sie die Klarheit und Wirkung Ihres Governance-Videos durch ansprechendes visuelles Storytelling.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Governance-Video, indem Sie die Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis nutzen. Produzieren Sie Ihr Video im optimalen Format für verschiedene Plattformen, um eine breite Reichweite und Stakeholder-Engagement zu gewährleisten.

Klärung komplexer Governance

Entmystifizieren Sie komplexe Governance-Konzepte und -Regelungen, indem Sie sie durch Erklärvideos für alle Zielgruppen zugänglich und verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess, insbesondere für Governance-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, die Videoproduktion zu vereinfachen, indem Text in ansprechende AI-Videos umgewandelt wird. Der intuitive AI-Video-Generator erlaubt es Ihnen, Prompts für Governance-Videos zu erstellen, indem AI-Avatare und ein robuster AI-Video-Skript-Generator für einen reibungslosen kreativen Prozess genutzt werden.

Kann HeyGen helfen, Stakeholder mit professionellen AI-Sprecher-Videos zu engagieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Stakeholder effektiv durch professionelle AI-Sprecher-Videos zu engagieren. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und robuste visuelle Storytelling-Funktionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mit Wirkung und Markenkonsistenz übermittelt wird.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Erstellung von Erklärvideos zur Schulung von Mitarbeitern?

HeyGen bietet erhebliche Vorteile für die Schulung von Mitarbeitern, indem es die schnelle Erstellung professioneller Erklärvideos ermöglicht. Mit AI-gesteuerten Vorlagen und effizienter Voiceover-Generierung können Sie die Videoproduktion vereinfachen und komplexe Informationen schnell vermitteln.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung und zum Export von AI-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche Videobearbeitungsfunktionen zur Anpassung Ihrer AI-Videos. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Untertitel und Bildunterschriften für Barrierefreiheit hinzufügen und einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um eine vielseitige Ausgabe zu gewährleisten.

